Фейгин: С Арестовичем я ни разу не виделся. За год до войны мы начали делать эфиры, но тогда это казалось умозрительным: "Вот двое чудиков войну рисуют"

Фейгин: Мы с Алексеем начали где-то за год, по-моему, до войны делать эфиры. И они такого ажиотажа не вызывали Фото: Mark Feygin / Facebook

"Я с ним ни разу не виделся. Вот мы лично никогда не общались", – сказал Фейгин.

Он напомнил, что начал делать стримы с Арестовичем задолго до войны, но ранее они не пользовались такой популярностью.

"Мы с ним начали где-то за год, по-моему, до войны делать эфиры. И они такого ажиотажа не вызывали. Хотя мы войну обсуждали. Мы все время обсуждали войну! Можно открыть и посмотреть. Они [видеозаписи] все лежат [в YouTube]. И мы обсуждали, как будут двигаться армии, где будут... Он все говорил, что они будут двигаться вдоль железнодорожных путей... Мы это все разбирали. И тогда это казалось умозрительным: "Ну вот, двое чудиков войну рисуют", – вспомнил Фейгин.

Эфиры стали популярными уже после начала полномасштабного вторжения российских войск Украины. У блогера нет однозначного ответа, почему так произошло.

"В момент, когда это все случилось, почему-то – здесь тоже всегда есть загадка – людям понадобился именно такой формат общения. Почему он им понравился? Люди сделали выбор в пользу него. Могли не сделать. Такое тоже бывает. В этом есть и химия какая-то, есть в этом какое-то – может быть, за годы сложившееся – доверие ко мне как к человеку вроде как с русским паспортом, но проукраински настроенному", – предположил блогер.

У Арестовича, продолжил он, есть своя аудитория: женщины его воспринимают "определенным образом", считает Фейгин, еще часть аудитории слушает его именно потому, что он является представителем Офиса президента и воспринимается как официальное лицо.

"Это как-то все вместе сложилось. Может, русский язык тоже повлиял. Потому что это создало возможность русскоязычным общинам по всему миру слушать эту информацию, – сказал блогер. – И понимаете как? Усталость, не усталость, но мы исходим из того, что пока война не закончится, мы какую-то работу важную делаем".

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