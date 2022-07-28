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Фейгин: С Арестовичем я ни разу не виделся. За год до войны мы начали делать эфиры, но тогда это казалось умозрительным: "Вот двое чудиков войну рисуют"

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Фейгин: Мы с Алексеем начали где-то за год, по-моему, до войны делать эфиры. И они такого ажиотажа не вызывали
Фейгин: Мы с Алексеем начали где-то за год, по-моему, до войны делать эфиры. И они такого ажиотажа не вызывали
Фото: Mark Feygin / Facebook

Российский юрист, блогер Марк Фейгин рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что ни разу в жизни не виделся с советником руководителя Офиса президента Алексеем Арестовичем, с которым сейчас делает ежедневные стримы о войне России против Украины.

"Я с ним ни разу не виделся. Вот мы лично никогда не общались", – сказал Фейгин.

Он напомнил, что начал делать стримы с Арестовичем задолго до войны, но ранее они не пользовались такой популярностью. 

"Мы с ним начали где-то за год, по-моему, до войны делать эфиры. И они такого ажиотажа не вызывали. Хотя мы войну обсуждали. Мы все время обсуждали войну! Можно открыть и посмотреть. Они [видеозаписи] все лежат [в YouTube]. И мы обсуждали, как будут двигаться армии, где будут... Он все говорил, что они будут двигаться вдоль железнодорожных путей... Мы это все разбирали. И тогда это казалось умозрительным: "Ну вот, двое чудиков войну рисуют", – вспомнил Фейгин. 

Эфиры стали популярными уже после начала полномасштабного вторжения российских войск Украины. У блогера нет однозначного ответа, почему так произошло. 

"В момент, когда это все случилось, почему-то – здесь тоже всегда есть загадка – людям понадобился именно такой формат общения. Почему он им понравился? Люди сделали выбор в пользу него. Могли не сделать. Такое тоже бывает. В этом есть и химия какая-то, есть в этом какое-то – может быть, за годы сложившееся – доверие ко мне как к человеку вроде как с русским паспортом, но проукраински настроенному", – предположил блогер. 

У Арестовича, продолжил он, есть своя аудитория: женщины его воспринимают "определенным образом", считает Фейгин, еще часть аудитории слушает его именно потому, что он является представителем Офиса президента и воспринимается как официальное лицо.

"Это как-то все вместе сложилось. Может, русский язык тоже повлиял. Потому что это создало возможность русскоязычным общинам по всему миру слушать эту информацию, – сказал блогер. – И понимаете как? Усталость, не усталость, но мы исходим из того, что пока война не закончится, мы какую-то работу важную делаем".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Фейгин каждый день вечером записывает интервью с Арестовичем, они транслируются в прямом эфире на его YouTube-канале "Фейгин LIVE". Арестович рассказывает о ситуации на фронте. Интервью набирают по несколько миллионов просмотров и регулярно попадают в YouTube-тренды в Украине. 

"Что касается самого Алексея Арестовича. Я не знаю... Он практиковал тьюторинг, коучинг, всякие психологические занятия. Наверное, он обладает чем-то. Я это не чувствую на себе, но говорят, что какой-то магнетизм в нем есть", – сказал Фейгин в интервью изданию "ГОРДОН" в мае

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Марк Фейгин
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