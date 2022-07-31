Обстрелы Сумской области. Глава ОВА сообщил о более чем 80 "прилетах"

"Сегодня россияне обстреляли наши территории пять раз, было более 80 "прилетов", – написал глава ОВА.
По его словам, зафиксировано 12 "прилетов" из самоходных артиллерийских установок по Великописаревской общине после 15.00.
"Белопольская община: после 16.00 был минометный обстрел – 18 "прилетов", после 17.00 – артобстрел, семь "прилетов". Также после 20.00 был артобстрел, около восьми "прилетов". Середино-Будская община: 36 "прилетов". Работала российская артиллерия", – заявил Живицкий.
Информация о возможных потерях и разрушениях уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.