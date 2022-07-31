Обстрелы Сумской области. Глава ОВА сообщил о более чем 80 "прилетах"

Живицкий: Сегодня россияне обстреляли наши территории пять раз, было более 80 "прилетов" Фото: Дмитро Живицький / Facebook

"Сегодня россияне обстреляли наши территории пять раз, было более 80 "прилетов", – написал глава ОВА.

По его словам, зафиксировано 12 "прилетов" из самоходных артиллерийских установок по Великописаревской общине после 15.00.

"Белопольская община: после 16.00 был минометный обстрел – 18 "прилетов", после 17.00 – артобстрел, семь "прилетов". Также после 20.00 был артобстрел, около восьми "прилетов". Середино-Будская община: 36 "прилетов". Работала российская артиллерия", – заявил Живицкий.

Информация о возможных потерях и разрушениях уточняется.

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