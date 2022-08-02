Российские оккупанты анонсировали рок-концерт на "Азовстали" – мэрия Мариуполя

"Путинюгенд набирает обороты. Старшая мразота в виде государственных волонтеров "Молодой гвардии" анонсировала рок-концерт на "Азовстали". Молодежь – таскают по бабкам петь советские песни. Итак, спектакль в драмтеатре, рок-концерт на "Азовстали". Дальше Хэллоуин на братских могилах в Старом Крыму?" – написал Андрющенко.
Помимо этого, по его словам, коллаборанты сняли с городских маршрутов наиболее уцелевшие автобусы и направили их в приморские села, чтобы возить приехавших из России строителей-бурятов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибли от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. 17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных.