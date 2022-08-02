Российские оккупанты анонсировали рок-концерт на "Азовстали" – мэрия Мариуполя

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные Фото: ЕРА

"Путинюгенд набирает обороты. Старшая мразота в виде государственных волонтеров "Молодой гвардии" анонсировала рок-концерт на "Азовстали". Молодежь – таскают по бабкам петь советские песни. Итак, спектакль в драмтеатре, рок-концерт на "Азовстали". Дальше Хэллоуин на братских могилах в Старом Крыму?" – написал Андрющенко.

Помимо этого, по его словам, коллаборанты сняли с городских маршрутов наиболее уцелевшие автобусы и направили их в приморские села, чтобы возить приехавших из России строителей-бурятов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)