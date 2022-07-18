Ассоциация семей защитников "Азовстали" объявила сбор детских рисунков для героев, которые возвращаются домой из плена

Чтобы принять участие в проекте, необходимо сфотографировать рисунок, посвященный героической обороне "Азовстали" или рисунок-поздравление для вернувшихся домой героев, и отправить на электронную почту ассоциации по адресу support@azovstalfamilies.com с пометкой "Рисуй для героев "Азовстали".

Распечатанная на принтере иллюстрация будет передана воинам, которые вернулись домой из плена. "Заранее благодарим каждого, кто проявит инициативу! С нетерпением ждем ваших писем", – говорится в публикации.