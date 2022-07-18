Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2022
 
Новости

Ассоциация семей защитников "Азовстали" объявила сбор детских рисунков для героев, которые возвращаются домой из плена

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ассоциация семей защитников "Азовстали" занимается освобождением из плена украинских героев
Ассоциация семей защитников "Азовстали" занимается освобождением из плена украинских героев
Фото: azovstalfamilies / Instagram

Ассоциация семей защитников "Азовстали" объявила сбор детских рисунков, которые будут переданы вернувшимся из плена героям. Об этом 18 июля сообщается на странице ассоциации в Instagram.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо сфотографировать рисунок, посвященный героической обороне "Азовстали" или рисунок-поздравление для вернувшихся домой героев, и отправить на электронную почту ассоциации по адресу support@azovstalfamilies.com с пометкой "Рисуй для героев "Азовстали".

Распечатанная на принтере иллюстрация будет передана воинам, которые вернулись домой из плена. "Заранее благодарим каждого, кто проявит инициативу! С нетерпением ждем ваших писем", – говорится в публикации. 

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.

Депутат Госдумы РФ из фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Ассоциация семей защитников "Азовстали" начала свою деятельность 1 июля.

Своими основными задачами ассоциация видит осуществление представительного, консультативного, гуманитарного, совещательного, надзорно-контрольного, организационного, информационного и другого сопровождения процесса освобождения защитников Мариуполя, подготовку и реализацию соответствующих механизмов, проектов, мероприятий, поручений, предложений и другое.

Теги: Азовсталь, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно?
  Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно?
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
Дмитрий ГОРДОН
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Скоро испражняться начнут". Гордон ответил пропагандисту, пожаловавшемуся на презрение к россиянам в Европе
"Скоро испражняться начнут". Гордон ответил пропагандисту, пожаловавшемуся на презрение к россиянам в Европе
  "Ощущаю запах испортившегося русского духа – настоящий вкус щей". Клопотенко помыл ноги в кастрюле со щами. Видео
  "Ощущаю запах испортившегося русского духа – настоящий вкус щей". Клопотенко помыл ноги в кастрюле со щами. Видео
Ассоциация семей защитников "Азовстали" объявила сбор детских рисунков для героев, которые возвращаются домой из плена
Ассоциация семей защитников "Азовстали" объявила сбор детских рисунков для героев, которые возвращаются домой из плена
"К сожалению, такова правда РФ". Ким показал разницу между российскими и украинскими военными
"К сожалению, такова правда РФ". Ким показал разницу между российскими и украинскими военными
"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте
"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз
  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт
  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт
"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией
"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией
"Выбросить не смогла". Мозговая рассказала о неожиданной находке, напомнившей ей об отце
"Выбросить не смогла". Мозговая рассказала о неожиданной находке, напомнившей ей об отце
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали
На фронте погиб украинский ведущий Карим Гуламов
На фронте погиб украинский ведущий Карим Гуламов
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео
Квиткова заявила, что выезжает из Украины
Квиткова заявила, что выезжает из Украины
Названы победители премии YUNA 2022. Статуэтки лауреатов будут проданы на благотворительном аукционе
Названы победители премии YUNA 2022. Статуэтки лауреатов будут проданы на благотворительном аукционе
Лопес тайно вышла замуж за Аффлека. Фото
Лопес тайно вышла замуж за Аффлека. Фото
"Врагу не удастся ни запугать нас, ни отобрать будущее". Винничанка, чей дом разрушила российская ракета, не стала отменять свадьбу
"Врагу не удастся ни запугать нас, ни отобрать будущее". Винничанка, чей дом разрушила российская ракета, не стала отменять свадьбу
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 