Нардеп Тищенко за 1 млн грн продал гитару с изображениями лиц защитников "Азовстали" для помощи ВСУ

Самый дорогой лот был продан более чем за миллион гривен, это гитара с изображениями защитников "Азовстали".

"Данный музыкальный инструмент является арт-объектом, символизирующим смелость и непобедимую отвагу украинских воинов. Сам инструмент произведен компанией, создающей гитары для многих известных музыкантов, например для группы U2", – сказано в сообщении.

"Это лишь часть более крупного проекта – кулинарной дипломатии, которую мы начали. Через кулинарию, через продвижение украинской кухни в мире мы еще больше обращаем внимание на нас. Мы говорим: смотрите, мы самобытная большая нация со своими уникальными характеристиками. Не что-то постсоветское, а именно украинское. Обратите внимание, сколько здесь звездных гостей и все они за Украину. Все они в восторге от нас. От наших дел. Приятный бонус таких ужинов – аукцион, благодаря которому мы собираем средства на вооруженные силы. В Париже мы собрали 5 млн на автомобили для Николаева. Продолжение следует", – рассказал Тищенко.

Также на аукционе продали лимитированные марки серии "Zaтонул или Vтопился" – за 722 тыс. грн. Эксклюзивным лотом стала марка с "русским военным кораблем", сделанная из уничтоженного бронетранспортера россиян. Железную пластину с фирменной гравировкой через Тищенко передал глава николаевской ОВА Виталий Ким, ее продали за 541,5 тыс. грн.

Проект Тищенко поддержала также украинская певица и меценат Тина Кароль.

"Это фантастический результат, который еще раз показывает нам, насколько велика и прочна поддержка нашей страны в борьбе с неоправданной войной России и против украинского народа. Сегодня каждый украинец в своей профессии на своем личном фронте. От кулинара к учителю, от врача к программисту, от фермера к строителю, от артиста к чиновнику – все мы, одной большой семьей, защищаем свою землю, свою культуру, свою нацию. Каждый вклад, каждый донат, каждый благотворительный вечер сейчас важен, как никогда. Это не только служит Украине в своей совокупности существенной помощью, но и укрепляет связь поддержки нашей страны всеми европейцами", – цитирует певицу ZN.UA.