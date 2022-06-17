"Помните, вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине". Комаров выставил на аукцион любимое авто

Комаров: Сегодня мне 39. Война. Хочу использовать эту дату с пользой для Украины Фото: komarovmir / Instagram

По словам ведущего, итоги аукциона он объявит 27 июня.

"Сегодня мне 39. Война. Хочу использовать эту дату с пользой для Украины. Выставляю на аукцион когда-то любимую мной "игрушку". В этой машине было придумано много сюжетов "Мира наизнанку". Машинка "живая", резвая, приятная, ухоженная. Выглядит стильно и ярко. Радует. Практичная. Село, грунтовка, ямы – без проблем. Картошку и песок возил. Проста в обслуживании, – написал Комаров. – Помните, вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине. Предлагайте побольше. Минимальную цену не устанавливаю – нужная цифра сама придет. Живите, несмотря на войну. Радуйтесь жизни. И пусть эта радость принесет пользу".

Ведущий отметил, что вырученные от продажи своего авто деньги направит на благотворительность.

"Уверен, вы не сомневаетесь, что я правильно направлю средства и отчитаюсь публично. Если покупатель захочет – появится в соцсетях и СМИ. Нет – останется анонимным", –подытожил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir)

Война России против Украины. Главное (обновляется)