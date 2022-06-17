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17 июня, 2022
 
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"Помните, вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине". Комаров выставил на аукцион любимое авто

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Комаров: Сегодня мне 39. Война. Хочу использовать эту дату с пользой для Украины
Комаров: Сегодня мне 39. Война. Хочу использовать эту дату с пользой для Украины
Фото: komarovmir / Instagram

Украинский ведущий Дмитрий Комаров 17 июня на своей странице в Instagram по случаю своего дня рождения объявил аукцион, на котором намерен продать свой автомобиль в поддержку Украины.

По словам ведущего, итоги аукциона он объявит 27 июня. 

"Сегодня мне 39. Война. Хочу использовать эту дату с пользой для Украины. Выставляю на аукцион когда-то любимую мной "игрушку". В этой машине было придумано много сюжетов "Мира наизнанку". Машинка "живая", резвая, приятная, ухоженная. Выглядит стильно и ярко. Радует. Практичная. Село, грунтовка, ямы – без проблем. Картошку и песок возил. Проста в обслуживании, – написал Комаров. – Помните, вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине. Предлагайте побольше. Минимальную цену не устанавливаю – нужная цифра сама придет. Живите, несмотря на войну. Радуйтесь жизни. И пусть эта радость принесет пользу".  

Ведущий отметил, что вырученные от продажи своего авто деньги направит на благотворительность.

"Уверен, вы не сомневаетесь, что я правильно направлю средства и отчитаюсь публично. Если покупатель захочет – появится в соцсетях и СМИ. Нет – останется анонимным", подытожил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Комаров родился в 1983 году в Киеве. В 2010 году в эфире телеканала "1+1" состоялся премьерный выпуск его авторской передачи о путешествиях "Мир наизнанку". 

После нападения РФ на Украину Комаров снимает хронику войны и занимается волонтерской деятельностью.

Теги: аукцион, война России против Украины, Дмитрий Комаров
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