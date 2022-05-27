Бульвар Шоубиз
 
27 мая, 2022
 
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"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности

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Комаров: Желаю добра. И жить, несмотря на войну, ценить каждый день
Комаров: Желаю добра. И жить, несмотря на войну, ценить каждый день
Фото: komarovmir / Instagram

Автор программы "Мир наизнанку" на канале "1+1" Дмитрий Комаров 26 мая в Instagram заявил, что некоторые люди в соцсетях, в том числе во время войны, выдают себя за тех, кем не являются на самом деле.

"Тебя не было давно в соцсетях", – этот вопрос, скажу мягко, меня задолбал. Умер, убили и так далее. Внимание: потому что "долго" не было в соцсетях. А что такое долго? А как часто я должен писать? И должен ли вообще? Кто это определяет? Я не собирался писать этот пост, но по пути на встречу снова спросили, жив ли, потому что "нет в соцсетях". Если кто-то переживает – я обязан сообщить: вот сегодняшняя фотка. Работаю. Сегодня в пиджаке. Вчера в камуфляже. А завтра будет завтра", – написал он.

Комаров подчеркнул, что соцсети – это виртуальный мир.

"Там легко жить в придуманной реальности. Но война снимает маски. И даже в соцсетях видно, кто настоящий, а кто пытается выглядеть таким, каким не является. Я бы мог сегодня запилить одну из тысяч фоток, сделанных на передовой – в окопах, под "Градами", на танке. И вы бы даже не узнали, что я в городе. Мог бы не постить сегодняшнее фото в пиджаке, чтобы не осудили: "А как же война, а он в пиджачке катается". Но я не вру. А если про меня кто-то скажет, подумает или напишет гадость, мне пофиг", – заявил он.

Комаров подчеркнул, что в жизни у него есть четкие приоритеты, и соцсети там не в первой и даже не во второй десятке. По его словам, это только инструмент журналиста для общения с аудиторией, когда есть необходимость.

"К счастью, соцсети в руках искренних людей сегодня очень помогают – собирать деньги, работать на информационном фронте. Низкий поклон каждому, кто использует соцсети честно, а не для пиара или чтобы "после войны не подумали, что прятался". А пачку печенья можно подарить без Instagram", – добавил он.

Также Комаров поблагодарил всех, кто переживает.

"Желаю добра. И жить, несмотря на войну, ценить каждый день. Жить в реальном мире, а не соцсетях. Соцсети, дозируя, использовать как источник информации. Ценить свою семью и страну. Вот за что можно отдать жизнь. За семью и Украину. Все остальное – второстепенно", – подчеркнул телеведущий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Комаров после нападения РФ на Украину снимает хронику войны и занимается волонтерской деятельностью.

Жена телеведущего, Александра Кучеренко, стала волонтером в социальной службе.

Теги: Россия, Украина, война, нападение, волонтер, волонтеры, соцсети, журналисты, война России против Украины, Дмитрий Комаров, телеведущий, деятельность, соцсеть
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