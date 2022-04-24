"Если вы в безопасном месте – мысленно поблагодарите ВСУ. Поверьте, тут так тяжело!" Комаров пообщался с военными на передовой

"Этот день я провел в Харькове. Городе, который каждый день страдает и находится под беспрерывными обстрелами. Городе, где сегодня нет безопасного места. Но при этом в городе, где непобедимые люди. Люди, которыми гордишься, как и всей нашей нацией, уже ставшей примером для всего мира. Энергетика людей, два месяца живущих в подвалах, невероятная – они излучают добро и позитив. Священник, несмотря на минометные обстрелы, берет ящик пасок и идeт по подвалам – лично поздравлять людей в укрытиях", –поделился впечатлениями Комаров.

Журналист отметил, что особенно гордится непобедимыми украинскими военными.

"Благодаря героям, которые находятся в полях, страна живет. "Как там Киев, Дим?" – спрашивает меня сегодня командир одного из батальонов на "передке", когда мы несемся на джипе в тяжелых бронежилетах практически по линии фронта. "Заработали рестораны и кинотеатры, люди выходят на улицу, возвращается жизнь", – отвечаю я. "Слава Богу, это очень хорошо, для этого мы здесь. Чтобы была жизнь", – отвечает военный. До мурашек. Это человек, который каждый день выезжает на передовую, понимая, что может не вернуться. Он делает все ради каждого украинца. Так что если сейчас вы в безопасном месте – пожалуйста, хотя бы мысленно поблагодарите наших бойцов, подумайте про ВСУ. Передайте энергию. Поверьте, тут так тяжело и горячо, что невозможно передать словами! Опасность 10 из 10. Каждый военный совершает ежедневные подвиги. Добро обязательно победит зло. Правда победит ложь. А тот, кто идет против заповедей, обречен на поражение", –подчеркнул Комаров.

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