Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2022
 
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Пивоваров, Джеджула, Астафьева и другие приняли участие в благотворительном проекте в поддержку детей-переселенцев

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Пивоваров принял участие в проекте в поддержку украинских детей из временно оккупированных или обстреливаемых областей
Пивоваров принял участие в проекте в поддержку украинских детей из временно оккупированных или обстреливаемых областей
Фото предоставлено организаторами проекта

2 августа в Украине стартовал благотворительный арт-проект Culture matters, целью которого является помощь детям-переселенцам из временно оккупированных и обстреливаемых украинских городов и территорий. Об этом сообщается на странице проекта в Instagram.

Организаторы проекта вместе с украинским художником Станиславом Тиуновым создали лимитированную коллекцию белых футболок с 10 принтами. Стоимость футболки составляет 999 грн.

За вырученные от продажи футболок деньги будут закуплены игрушки для 194 детей-переселенцев из Харькова, Кременчуга и Мариуполя, которые находятся под опекой благотворительного фонда "Можем вместе".

Участие в проекте в качестве моделей приняли украинские артисты Даша Астафьева, Артем Пивоваров, обладательница звания "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук, блогер Андрей Трушковский, ведущие и волонтеры Тимур Мирошниченко, Никита Добрынин и Андрей Джеджула.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Мариуполь, благотворительность, волонтеры, Андрей Джеджула, война России против Украины, Мисс Украина, блогеры, Даша Астафьева, Артем Пивоваров, Тимур Мирошниченко, Никита Добрынин, ведущий, Александра Яремчук
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