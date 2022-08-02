Пивоваров, Джеджула, Астафьева и другие приняли участие в благотворительном проекте в поддержку детей-переселенцев

Пивоваров принял участие в проекте в поддержку украинских детей из временно оккупированных или обстреливаемых областей Фото предоставлено организаторами проекта

Организаторы проекта вместе с украинским художником Станиславом Тиуновым создали лимитированную коллекцию белых футболок с 10 принтами. Стоимость футболки составляет 999 грн.

За вырученные от продажи футболок деньги будут закуплены игрушки для 194 детей-переселенцев из Харькова, Кременчуга и Мариуполя, которые находятся под опекой благотворительного фонда "Можем вместе".

Участие в проекте в качестве моделей приняли украинские артисты Даша Астафьева, Артем Пивоваров, обладательница звания "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук, блогер Андрей Трушковский, ведущие и волонтеры Тимур Мирошниченко, Никита Добрынин и Андрей Джеджула.

Война России против Украины. Главное (обновляется)