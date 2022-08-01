  Стинг назвал Путина тираном, а нападение РФ на Украину –построенным на лжи абсурдом. Видео

Стинг: Тиран лжет. Если кто-то не согласен с тираном, ему грозит тюремное заключение и даже смерть Фото: theofficialsting / Instagram

Стинг отметил, что президент РФ Владимир Путин врет не только себе, населению РФ, но и всему миру.

"Тиран лжет своему народу, миру и прежде всего самому себе. Если кто-то не согласен с тираном, ему грозит тюремное заключение и даже смерть. Мы должны отстоять свое право говорить правду. Война в Украине – это абсурд, построенный на лжи. Если мы проглотим эту ложь, она нас съест. Но ложь ужасно боится правды. Правда должна быть услышана. Мы не можем проиграть эту битву", – сказал певец.

Речь Стинга во время выступления переводили на польский язык.

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Видео: raport publikator / YouTube