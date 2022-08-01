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01 августа, 2022
 
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Стинг назвал Путина тираном, а нападение РФ на Украину –построенным на лжи абсурдом. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Стинг: Тиран лжет. Если кто-то не согласен с тираном, ему грозит тюремное заключение и даже смерть
Стинг: Тиран лжет. Если кто-то не согласен с тираном, ему грозит тюремное заключение и даже смерть
Фото: theofficialsting / Instagram

Британский певец Стинг во время своего концерта в Варшаве (Польша) осудил нападение РФ на Украину. Он назвал российскую агрессию построенным на лжи абсурдом. Соответствующее видео опубликовано 31 июля в том числе на YouTube-канале Freszowaty.

Стинг отметил, что президент РФ Владимир Путин врет не только себе, населению РФ, но и всему миру.

"Тиран лжет своему народу, миру и прежде всего самому себе. Если кто-то не согласен с тираном, ему грозит тюремное заключение и даже смерть. Мы должны отстоять свое право говорить правду. Война в Украине  это абсурд, построенный на лжи. Если мы проглотим эту ложь, она нас съест. Но ложь ужасно боится правды. Правда должна быть услышана. Мы не можем проиграть эту битву",  сказал певец.

Речь Стинга во время выступления переводили на польский язык.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: raport publikator / YouTube
Контекст:

Стинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину осудил действия страны-агрессора РФ, заявив, что отказывается выступать с концертами для тех, кто так или иначе связан с руководством России.

Теги: Польша, концерт, война России против Украины, Стинг
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