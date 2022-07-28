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Netflix запускает два проекта в поддержку украинского кино

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Netflix совместно с House of Europe и Украинской киноакадемией предоставит стипендии для украинских кинематографистов
Netflix совместно с House of Europe и Украинской киноакадемией предоставит стипендии для украинских кинематографистов
Фото: depositphotos.com

Стриминговый сервис Netflix становится более украинским и запускает два проекта в поддержку украинского кино. Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Telegram.

Netflix совместно с House of Europe и Украинской киноакадемией предоставит 100 стипендий в размере 1000 для украинских кинематографистов.

Как отмечает Украинская киноакадемия, 48 проектов-финалистов грантовой программы получат по $15 тыс. на разработку сценария своего проекта, на команду из сценариста и продюсера, которые должны быть гражданами Украины. Все сценарии будут переведены на английский язык в конце программы.

Кроме того, специально для финалистов программы проведут серию эксклюзивных онлайн-сессий с экспертами международной киноиндустрии.

Для участия в программе принимаются следующие проекты:

  • оригинальные полнометражные игровые фильмы;
  • оригинальные игровые сериалы (до 10 серий по 30–52 мин.);
  • документальные проекты (фильмы и сериалы).

Заявки принимаются с 28 июля по 18 августа. До 8 сентября объявят финалистов программы, а в сентябре – октябре для них проведут серию сессий с экспертами. 20 декабря 2022 года – дедлайн окончания разработки сценария для финалистов программы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, кино, Александр Ткаченко, Netflix, Министерство культуры и информационной политики
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