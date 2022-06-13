Netflix анонсировал второй сезон "Игры в кальмара". Тизер

Премьера сериала запланирована на 2024 год.
"В прошлый раз понадобилось 12 лет, чтобы снять первый сезон "Игры в кальмара", и всего 12 дней, чтобы "Игра в кальмара" стал популярнейшим сериалом Netflix за всю историю. Как сценарист, режиссер и продюсер "Игры в кальмара" благодарю фанатов во всем мире. Спасибо, что смотрите и любите наше шоу", – написал режиссер.
Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM— Netflix (@netflix) June 12, 2022
Netflix также опубликовал первый тизер второго сезона.
Red light… GREENLIGHT!— Netflix (@netflix) June 12, 2022
Squid Game is officially coming back for Season 2! pic.twitter.com/4usO2Zld39
Премьера сериала "Игра в кальмара" состоялась на платформе Netflix 17 сентября 2021 года. За первые четыре недели после премьеры сериал посмотрели 142 млн зрителей, что сделало сериал самым популярным в истории Netflix.