Стинг продал права на все свои песни компании Universal Music. СМИ назвали сумму сделки

Сумма сделки не разглашается, но в публикации отмечается, что речь идет о $300 млн – такое число озвучили журналистам люди, знакомые с условиями контракта.
Стинг, комментируя сделку, отметил, что теперь у его композиций появился дом, где эту музыку ценят и уважают.
Стинг родился 2 октября 1951 года в Уоллсенде. В 1976–1984 годах был лидером группы The Police. С 1984 года он выступает сольно.
Он 17-кратный лауреат премии "Грэмми", обладатель "Золотого глобуса", премии "Эмми" и четырехкратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня".