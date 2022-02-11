Бульвар Шоубиз
 
11 февраля, 2022
 
Новости

Стинг продал права на все свои песни компании Universal Music. СМИ назвали сумму сделки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стинг начал карьеру в 1976 году в составе группы The Police
Стинг начал карьеру в 1976 году в составе группы The Police
Фото: ЕРА

Британский музыкант Стинг продал права на все свои песни международной звукозаписывающей компании Universal Music Group. Об этом 10 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Сумма сделки не разглашается, но в публикации отмечается, что речь идет о $300 млн – такое число озвучили журналистам люди, знакомые с условиями контракта.

Стинг, комментируя сделку, отметил, что теперь у его композиций появился дом, где эту музыку ценят и уважают.

Контекст:

Стинг родился 2 октября 1951 года в Уоллсенде. В 1976–1984 годах был лидером группы The Police. С 1984 года он выступает сольно.

Он 17-кратный лауреат премии "Грэмми", обладатель "Золотого глобуса", премии "Эмми" и четырехкратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня".

Теги: музыка, Стинг, певец, Грэмми, музыкант, сделка, Universal Music Group
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
Дмитрий ГОРДОН
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Нагиев стал новым ведущим КВН вместо болеющего 80-летнего Маслякова
Нагиев стал новым ведущим КВН вместо болеющего 80-летнего Маслякова
  Нацотбор на "Евровидение 2022". Восемь песен участников, правила голосования, состав жюри и где смотреть
  Нацотбор на "Евровидение 2022". Восемь песен участников, правила голосования, состав жюри и где смотреть
Кот Кейт Бекинсейл избил ее лапой, увидев рядом с собой в маске пуделя. Видео
Кот Кейт Бекинсейл избил ее лапой, увидев рядом с собой в маске пуделя. Видео
Стинг продал права на все свои песни компании Universal Music. СМИ назвали сумму сделки
Стинг продал права на все свои песни компании Universal Music. СМИ назвали сумму сделки
  "Я была злобным карликом". Бывшая жена Позитива призналась, что ревновала мужа к своей подруге Насте Каменских
  "Я была злобным карликом". Бывшая жена Позитива призналась, что ревновала мужа к своей подруге Насте Каменских
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере
"Шикарная". Джанабаева снялась на столе в плаще и сапогах
"Шикарная". Джанабаева снялась на столе в плаще и сапогах
"Ушла, поскольку больше не могла и не хотела". Хореограф Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в РФ
"Ушла, поскольку больше не могла и не хотела". Хореограф Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в РФ
"Жопа висяк". Звезда "Дома-2" Бузова показала, как принимает душ
"Жопа – висяк". Звезда "Дома-2" Бузова показала, как принимает душ
"Все вокруг в масках, кроме бесстрашных русских". Орбакайте показала прогулку с дочерью по Бродвею
"Все вокруг в масках, кроме бесстрашных русских". Орбакайте показала прогулку с дочерью по Бродвею
"Папуля наш". В сети показали, как выглядел отец Наташи Королевой
"Папуля наш". В сети показали, как выглядел отец Наташи Королевой
"Это чистый кайф". Жена Тигипко показала растяжку с нижнего ракурса
"Это чистый кайф". Жена Тигипко показала растяжку с нижнего ракурса
  "Я хотела бы поделиться секретом". 48-летняя Руслана рассказала, почему не стала матерью
  "Я хотела бы поделиться секретом". 48-летняя Руслана рассказала, почему не стала матерью
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках
"Улыбака". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала лицо крупным планом
"Улыбака". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала лицо крупным планом
Нацотбор на "Евровидение 2022". Алина Паш прокомментировала отношения с судьей конкурса Тиной Кароль после премьеры их дуэтной песни
Нацотбор на "Евровидение 2022". Алина Паш прокомментировала отношения с судьей конкурса Тиной Кароль после премьеры их дуэтной песни
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS