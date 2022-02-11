Стинг продал права на все свои песни компании Universal Music. СМИ назвали сумму сделки

Стинг начал карьеру в 1976 году в составе группы The Police Фото: ЕРА

Сумма сделки не разглашается, но в публикации отмечается, что речь идет о $300 млн – такое число озвучили журналистам люди, знакомые с условиями контракта.

Стинг, комментируя сделку, отметил, что теперь у его композиций появился дом, где эту музыку ценят и уважают.