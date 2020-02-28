Стинг заявил, что все шесть раз становился отцом случайно

Британский музыкант и многодетный отец Стинг признался, что не планировал становиться отцом – все его шестерой детей являются случайностью.

Во втором браке с актрисой Труди Стайлер у Стинга родилось четверо "случайных" детей Фото: theofficialsting / Instagram

68-летний британский музыкант и многодетный отец Стинг в интервью изданию People признался, что каждый раз новость о предстоящем отцовстве была для него неожиданностью.

"Я не собирался быть папой. Все шесть раз это происходило случайно, вот такой я был "умный". Но это были самые счастливые случайности в моей жизнни", – рассказал певец.

Комментируя 27-летний брак со второй женой Труди Стайлер, Стив заявил, что нужно выбирать в жены "своего лучшего друга".

В браке со Стайлер у Стива родилось четверо детей – две дочери и два сына. От первого брака с актрисой Френси Томелти у Стинга есть сын и дочь.

По словам артиста, сейчас он является не только многодетным отцом, но и дедушкой семи внуков.

Стинг родился 2 октября 1951 года в Уоллсенде. В 1976–1984 годах был лидером группы The Police. С 1984 года он выступает сольно.

Он семнадцатикратный лауреат премии "Грэмми", обладатель "Золотого глобуса", премии "Эмми" и четырехкратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня".