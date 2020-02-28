Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
28 февраля, 2020
 
Новости

Стинг заявил, что все шесть раз становился отцом случайно

Британский музыкант и многодетный отец Стинг признался, что не планировал становиться отцом – все его шестерой детей являются случайностью.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Во втором браке с актрисой Труди Стайлер у Стинга родилось четверо "случайных" детей
Во втором браке с актрисой Труди Стайлер у Стинга родилось четверо "случайных" детей
Фото: theofficialsting / Instagram

68-летний британский музыкант и многодетный отец Стинг в интервью изданию People признался, что каждый раз новость о предстоящем отцовстве была для него неожиданностью. 

"Я не собирался быть папой. Все шесть раз это происходило случайно, вот такой я был "умный". Но это были самые счастливые случайности в моей жизнни", – рассказал певец. 

Комментируя 27-летний брак со второй женой Труди Стайлер, Стив заявил, что нужно выбирать в жены "своего лучшего друга". 

В браке со Стайлер у Стива родилось четверо детей – две дочери и два сына. От первого брака с актрисой Френси Томелти у Стинга есть сын и дочь. 

По словам артиста, сейчас он является не только многодетным отцом, но и дедушкой семи внуков.

Стинг родился 2 октября 1951 года в Уоллсенде. В 1976–1984 годах был лидером группы The Police. С 1984 года он выступает сольно.

Он семнадцатикратный лауреат премии "Грэмми", обладатель "Золотого глобуса", премии "Эмми" и четырехкратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня".

Теги: Великобритания, дети, Стинг, певец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Бенфика" 3:3 "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Бенфика" 3:3 "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
  Как защититься от коронавирусной инфекции и почему не стоит паниковать. Советы ВОЗ и украинских врачей
  Как защититься от коронавирусной инфекции и почему не стоит паниковать. Советы ВОЗ и украинских врачей
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Стартовала перепродажа билетов на Евро 2020. Как и когда можно купить, какие цены?
Стартовала перепродажа билетов на Евро 2020. Как и когда можно купить, какие цены?
Борис ГАВРИЛЕЦ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS