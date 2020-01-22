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22 января, 2020
 
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"Категорически нет". Стинг не хочет, чтобы о нем снимали байопик

Британский музыкант Стинг заявил, что, чтобы рассказывает о своей жизни сам с помощью метафор.

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Стинг: Мне хочется рассказать о себе таким способом, а не чтобы кто-то спрашивал: &ldquo;В чем суть жизни Стинга?&rdquo;. Ведь я ее еще не закончил
Стинг: Мне хочется рассказать о себе таким способом, а не чтобы кто-то спрашивал: “В чем суть жизни Стинга?”. Ведь я ее еще не закончил
Фото: EPA

Британский музыкант Стинг заявил, что не желает, чтобы о нем снимали фильм. Об этом он сказал в интервью The Hollywood Reporter.

"Категорически нет. Я рассказываю свою историю творческим путем", – сказал он.

Стинг отметил, что его мюзикл "Последний корабль" – это рассказ о его жизни с помощью художественных образов.

"Последний корабль" является метафорой. Это история обо мне. Я присутствую в этой постановке даже больше, чем мне того хотелось бы. Но персонаж, которого я играю, собран из людей вроде моего отца, дядей, людей, которые меня воспитали. Мне хочется рассказать о себе таким способом, а не чтобы кто-то спрашивал: “В чем суть жизни Стинга?” Ведь я ее еще не закончил", – сказал он.

С чем именно связано недомогание Стинга, не уточняется.

Стинг родился 2 октября 1951 года в Уоллсенде. В 1976–1984 годах был лидером группы The Police. С 1984 года он выступает сольно.

Он семнадцатикратный лауреат премии "Грэмми", обладатель "Золотого глобуса", премии "Эмми" и четырехкратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня".

Теги: Стинг
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