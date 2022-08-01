Флаг из скотча, сердце Украины, букет победы и ракета "Нептун". Футболки с ярким патриотичным принтом от украинских производителей

Украинский бренд Balcony Garment производит женские футболки с разнообразными принтами и рисунками об Украине или связанные со знаковыми победами украинских защитников над российскими оккупантами.
Белая футболка с картой Украины в виде цветочного поля стала любимым товаром среди постоянных покупателей , отмечается на странице бренда в Instagram.
Автором изображения является художница Мари Кинович. По ее словам, цветочная карта символизирует букет победы над оккупантами.
Сейчас футболка продается со скидкой и ее стоимость составляет 520 грн.
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Еще один вариант патриотичного принта – изображение голубей, сидящих на ракете "Нептун", с помощью которой 13 апреля Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва" в Черном море. Ее стоимость – 650 грн.
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Украинский производитель с восьмилетней историей Silwear разработал принт с изображением украинского флага, созданного из полосок скотча желтого и синего цвета.
Стоимость футболки с таким принтом составляет 600 грн.
"Флаг из скотча – это честный символ новой Украины. Скотчем маркировались воины. Каждый работает на победу руками, как может: плетет сетки, мотает скотчем коробки с гуманитаркой, донатит зарплату, заклеивает скотчем окна. Мы приклеили свои души, сердца к новой Украине. И друг к другу", – говорится в описании изделия.
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Украинский бренд RCR Khomenko предлагает создать дизайн футболки самостоятельно, используя изображения, символизирующие Киев.
Стоимость такой футболки обойдется в $55.
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Украинский бренд Blow Fashion создал тематическую коллекцию футболок, посвященную не только Киеву, но и Харькову, Днепру, Львову, Одессе.
Рисунки для футболок создала украинская художница Мария Правосуд. Стоимость изделия составляет 1000 грн.
Производитель обещает в ближайшее время пополнить ассортимент моделью с изображением Мариуполя.
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Производитель Synonyms расширил свой ассортимент футболкой свободного кроя в стиле унисекс с принтом "Геть з України, москаль некрасівий" и изображением женщины с серпом верхом на петухе.
Прототипом рисунка стала украинка, которая эвакуировалась из Мариуполя вместе со своим петухом, отмечается на странице бренда в Instagram.
Стоимость изделия в описании не уточняется.
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Среди новинок в ассортименте этого производителя появился принт, символизирующий украинское сердце. Он нанесен в левой верхней части футболки.
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Производитель TallBoy специализируется на изготовлении мужских футболок. Они предлагают клиентам огромный выбор принтов в виде патриотичных рисунков, крылатых фраз и цитат из популярных украинских песен.
Футболка с надписью "Батько наш Бандера, Україна – мати" обойдется покупателю в 670 грн.
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Столько же стоит двухцветная футболка с надписью "Ой, у лузі червона калина".
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Компания Booriva на своем сайте представила несколько женских моделей с патриотичным принтом, среди которых белая футболка с надписью Ukraine don’t cry и изображением женского лица с желтой бахромой, символизирующей слезы.
Стоимость такого изделия – 799 грн.