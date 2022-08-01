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01 августа, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Флаг из скотча, сердце Украины, букет победы и ракета "Нептун". Футболки с ярким патриотичным принтом от украинских производителей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Компания Booriva представила футболку с надписью Ukraine don&rsquo;t cry
Компания Booriva представила футболку с надписью Ukraine don’t cry 
Фото: booriva.com

После полномасштабного вторжения РФ в Украину украинцы стараются покупать товары, изготавливаемые украинскими брендами, чтобы поддержать производителей в условиях войны. Издание "ГОРДОН" собрало подборку футболок от украинских производителей с авторскими патриотичными принтами.

Украинский бренд Balcony Garment производит женские футболки с разнообразными принтами и рисунками об Украине или связанные со знаковыми победами украинских защитников над российскими оккупантами.

Белая футболка с картой Украины в виде цветочного поля стала любимым товаром среди постоянных покупателей , отмечается на странице бренда в Instagram.

Автором изображения является художница Мари Кинович. По ее словам, цветочная карта символизирует букет победы над оккупантами.

Сейчас футболка продается со скидкой и ее стоимость составляет 520 грн.

Еще один вариант патриотичного принта – изображение голубей, сидящих на ракете "Нептун", с помощью которой 13 апреля Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва" в Черном море. Ее стоимость – 650 грн.

Украинский производитель с восьмилетней историей Silwear разработал принт с изображением украинского флага, созданного из полосок скотча желтого и синего цвета.

Стоимость футболки с таким принтом составляет 600 грн.

"Флаг из скотча – это честный символ новой Украины. Скотчем маркировались воины. Каждый работает на победу руками, как может: плетет сетки, мотает скотчем коробки с гуманитаркой, донатит зарплату, заклеивает скотчем окна. Мы приклеили свои души, сердца к новой Украине. И друг к другу", – говорится в описании изделия.

Украинский бренд RCR Khomenko предлагает создать дизайн футболки самостоятельно, используя изображения, символизирующие Киев.

Стоимость такой футболки обойдется в $55.

Украинский бренд Blow Fashion создал тематическую коллекцию футболок, посвященную не только Киеву, но и Харькову, Днепру, Львову, Одессе.

Рисунки для футболок создала украинская художница Мария Правосуд. Стоимость изделия составляет 1000 грн.

Производитель обещает в ближайшее время пополнить ассортимент моделью с изображением Мариуполя.

Производитель Synonyms расширил свой ассортимент футболкой свободного кроя в стиле унисекс с принтом "Геть з України, москаль некрасівий" и изображением женщины с серпом верхом на петухе.

Прототипом рисунка стала украинка, которая эвакуировалась из Мариуполя вместе со своим петухом, отмечается на странице бренда в Instagram.

Стоимость изделия в описании не уточняется.

Среди новинок в ассортименте этого производителя появился принт, символизирующий украинское сердце. Он нанесен в левой верхней части футболки.

Производитель TallBoy специализируется на изготовлении мужских футболок. Они предлагают клиентам огромный выбор принтов в виде патриотичных рисунков, крылатых фраз и цитат из популярных украинских песен.

Футболка с надписью "Батько наш Бандера, Україна – мати" обойдется покупателю в 670 грн.

Столько же стоит двухцветная футболка с надписью "Ой, у лузі червона калина".

Компания Booriva на своем сайте представила несколько женских моделей с патриотичным принтом, среди которых белая футболка с надписью Ukraine don’t cry и изображением женского лица с желтой бахромой, символизирующей слезы.

Стоимость такого изделия – 799 грн.

Фото: booriva.com
Фото: booriva.com

Теги: Украина, мода и красота, дизайнер, художница, одежда
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