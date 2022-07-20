Цвета национального флага, мозаика, ручная роспись, тарелки-ракушки. Пять украинских брендов керамики для дома

Anya Stasenko and Slava Leontyev

Творческий тандем скульпторов из Харькова создает статуэтки с ручной росписью. Мастера продолжали творить даже в условиях ежедневных обстрелов.

"Наш город продолжают обстреливать российские войска, и это не создает самых благоприятных условий для работы художников. Это первая и пока единственная наша работа, созданная с начала войны, и она доступна для покупки", – сообщили авторы.

Они опубликовали фото фигурки зайчика, которую выставили на аукцион с целью передать часть средств на помощь Харькову, а также раненым людям и животным.

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"Украинский фарфор по-прежнему здесь, это наше искусство сегодня. Всем известно, что фарфор хрупкий, но он также чрезвычайно прочный. Кусочки и осколки фарфора выдерживают огонь крематория и тысячи лет захоронения, и их еще можно реставрировать. Украина похожа на фарфор. Его можно поломать, но нельзя разрушить", – заявляли харьковские мастера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stanislav Leont'ev (@anyaslavaporcelain)

В коллекции бренда Anya Stasenko and Slava Leontyev можно найти различные фантазийные мини-скульптуры. Все они расписаны множеством мелких картинок и узоров, которые интересно рассматривать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stanislav Leont'ev (@anyaslavaporcelain)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stanislav Leont'ev (@anyaslavaporcelain)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stanislav Leont'ev (@anyaslavaporcelain)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stanislav Leont'ev (@anyaslavaporcelain)

Олеся та Олекса Майстренко

Еще один дуэт скульпторов – Олеся и Олекса Майстренко из Киева – создает сервизы с оригинальной росписью. Предпочтение авторы работ отдают монохромной гамме и графике. Например, коллекцию с изображением полевых цветов они представили в синем цвете на белом фоне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олеся та Олекса Маи * стренко (@maistrenko_ceramics)

Свежо и по-летнему смотрятся парусники и маяки в морском пейзаже. Их изобразили на чашках, тарелках и блюдцах. Все эти предметы "круизной" коллекции с разными рисунками гармонично сочетаются между собой. Необязательно выбирать одинаковый декор. Предметы с разными рисунками, скомпонованные вместе, в данном случае будут смотреться даже интереснее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олеся та Олекса Маи * стренко (@maistrenko_ceramics)

Практически в любой интерьер впишется и комплект посуды с черным графическим изображением ветвей. Изюминкой этой коллекции являются лепные миниатюрные фигурки птиц, украшающие ручки чашек и сахарницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олеся та Олекса Маи * стренко (@maistrenko_ceramics)

Для поклонников белого цвета и минимализма мастера создали посуду, напоминающую ракушки. К слову, она прекрасно будет сочетаться с сервизом в морской тематике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олеся та Олекса Маи * стренко (@maistrenko_ceramics)

Мастер Елена Приходько производит тарелки с ручной росписью. Художница отдает предпочтение этническому стилю с мотивами росписей времен Киевской Руси.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олена Приходько (@olena.prykhodko.ceramics)

Мастер производит чашки фантазийной формы с рельефными узорами. Кофе из такой посуды долго сохранит горячую температуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олена Приходько (@olena.prykhodko.ceramics)

Приходько также работает в технике мозаики. В своих работах она воплощает мотивы украинского фольклора.

Мастер призналась, что ее вдохновила украинская народная колыбельная:

Ходить сон коло вікон,

А дрімота – коло плота.

Питається сон дрімоти,

Де ми будем ночувати?

Де хатонька тепленькая,

Де дитинонька маленькая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олена Приходько (@olena.prykhodko.ceramics)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олена Приходько (@olena.prykhodko.ceramics)

Анастасия Солоха создала посуду в цветах украинского национального флага – желто-голубую. Мастер представила варианты с градиентным окрасом, спиралями и штриховкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Solokha Ceramic (@anastasiia_solokha)

Также Солоха использует в декоре геометрические узоры, напоминающие те, которые изображают на гуцульских коврах. Мастерица выбрала решение в черно-белой гамме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Solokha Ceramic (@anastasiia_solokha)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Solokha Ceramic (@anastasiia_solokha)

Для поклонников современного минималистичного дизайна интересной может быть черная посуда с белыми пересекающимися линиями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Solokha Ceramic (@anastasiia_solokha)

Бренд Fern производит керамическую посуду, вазы, мыльницы, подсвечники.

Из новинок в их магазине – керамические подсвечники с ароматизированной свечей. В ней использованы соевый воск и натуральные масла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от fern | ukrainian ceramic design (@fern.ceramics)

Бренд использует в своих работах разнообразные технологии. Например, рельефный рисунок на однотонной посуде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от fern | ukrainian ceramic design (@fern.ceramics)

Использует Fern и ручную роспись. Как отметили на странице бренда, иногда интересные решения декора появляются спонтанно и интересно смотрятся не только четко прорисованные узоры, а и размашистые.

"Даже движения кисти просматриваются", – говорится в описании мыльниц с росписью в виде листьев вербы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от fern | ukrainian ceramic design (@fern.ceramics)

"Успокаивающие флегматичные рыбы для снятия стресса. Безрецептурное седативное средство. Изготовлены на основе натуральных ингредиентов, не вызывающих привыкания. Снимают чувство страха и тревоги, помогают нормализовать настроение и адаптироваться к стрессовым условиям", – так в Fern описали многофункциональных керамических рыбок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от fern | ukrainian ceramic design (@fern.ceramics)

Этих рыбок можно использовать как шкатулки для хранения украшений, пиалы для орешков, кураги или печенья либо как блюдца – по желанию владельцев изделий.