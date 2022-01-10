Как правильно вписать покрывало в дизайн спальни

Спальня – то место в частном доме или квартире, где хочется расслабиться и забыть о суете внешнего мира Фото: barbatextile.ua

С этой задачей справится покрывало из красивой ткани, которое подчеркнет и дополнит стиль помещения https://barbatextile.ua/category/tkani-dlya-domashnego-tekstilya/tkan-dlya-odeyal/.

На что необходимо ориентироваться, подбирая подходящее изделие:

материал, состав и вид ткани;

рисунок и принт;

размер;

цвета и различные оттенки гаммы.

Спальня – то место в частном доме или квартире, где хочется расслабиться и забыть о суете внешнего мира. В интерьере этой комнаты важна каждая деталь. От того, насколько будут гармонировать между собой элементы декора и мебели, зависит восприятие картинки в целом.

Под что подобрать накидку на кровать

Нельзя подходить к выбору такой покупки необдуманно. Ведь то, чем будет накрыта постель – первое, что бросится в глаза. Без покрывала она будет казаться голой. А неудачный вариант изделия может дисгармонировать с интерьером и выбиваться из концепции убранства комнаты.

Рассмотрите, под что подбирают этот элемент декора:

Шторы и подушки. Идеально, если они будут изготовлены из одного материала и в одной цветовой гамме. Но иногда интересно смотрятся варианты с комплементарным цветом. Оттенок стен. Если вы решили купить покрывало в тон стенам, то необходимо помнить, что изголовье должно контрастировать с ними. Если на обоях присутствует пестрый рисунок, желательно накидку на постель подобрать более однотонную. Любые предметы декора. В этом случае можно ориентироваться на какой-то один элемент: картину, коврик или кресло. Цвета могут быть созвучными по оттенку или нейтральными.

Если тяжело выбрать покрывало на свое ложе, опираясь на некие конкретные элементы, вы всегда можете упростить себе задание. Покупайте накидку белой, кремовой или бежевой расцветки. Этот беспроигрышный вариант дополнит любое дизайнерское решение.

Выбор ткани и размера изделия

Прежде чем определиться с необходимым метражом, следует сделать замеры матраса. Отталкивайтесь от соотношения длины, ширины и высоты. Следует сложить все показатели и добавить небольшой напуск. Так вы получите идеальный размер.

Если подбираете для детской кроватки, помните, что в ней присутствуют бортики. Поэтому примите во внимание только площадь матраса.

Выбирая материал для накидки, вы столкнетесь с разнообразием ассортимента. Он разнится по составу сырья, оттенку, цене. Может быть с узором или без.

Для изготовления используют ткань из:

флиса и микрофибры;

шелка;

полиэстера;

страйп-сатина;

ранфорса;

гобелена;

льна;

хлопка;

сатина.

Тут уже ориентируйтесь на собственные предпочтения и возможности своего кошелька. Но помните, что материал должен гармонировать по стилю и цветовой палитре с дизайном комнаты.

На что обратить внимание при покупке покрывала

При выборе накидки на постель учитывайте общую стилистику комнаты или всей квартиры. Хорошо, если изделие будет перекликаться с некоторыми элементами, такими как шторы, стены или изголовье кровати.

Также плюсом будет, если покрывало будет сочетаться с постельным бельем и декоративными подушками.

В продаже доступны два вида покрывал:

однослойные;

с наполнителем.

Первые менее практичны и больше похожи на плед. Вторые выглядят роскошней аналогичного продукта. Они состоят из нескольких слоев и защищают наволочки и пододеяльник от износа.

Этот вариант пригодится тем, у кого есть дети или животные. Внешняя ткань легко снимается и поддается чистке. Сам материал сохраняет форму и не мнется. Но стоимость такого изделия соответственно выше.

Создать уют дома довольно просто! Не нужно быть профессиональным дизайнером, чтобы распределить все предметы на нужные места. Необходимо позаботиться всего о нескольких деталях, которые грамотно передадут правильную атмосферу.

Покупайте качественные материалы для отделки своего интерьера у проверенных продавцов.