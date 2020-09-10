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Чем мир моды обязан Эльзе Скиапарелли

Итальянский дизайнер Эльза Скиапарелли, родившаяся 130 лет назад, изобрела фасоны и принты, которые до сих пор остаются актуальными.

Скиапарелли: Восемьдесят процентов женщин опасаются выделяться и боятся, что скажут люди, поэтому покупают себе серенький костюмчик. Лучше набраться смелости, чтобы отличаться от других
Скиапарелли: Восемьдесят процентов женщин опасаются выделяться и боятся, что скажут люди, поэтому покупают себе серенький костюмчик. Лучше набраться смелости, чтобы отличаться от других
Фото: aeworld.com

10 сентября исполняется 130 лет со дня рождения итальянского модельера Эльзы Скиапарелли.

Другом Скиапарелли был испанский художник Сальвадор Дали. И его влияние проявилось в деятельности модельера. Скиапарелли первой внесла в дизайн одежды элементы сюрреализма.

Модельер активно использовала необычный принт, ставший впоследствии культовым. А именно узор, повторявший татуировки моряков, и газетные полосы.

Фото: diary.ru
Фото: diary.ru

Скипарелли воспроизводила на тканях и в фасонах одежды все, что ее впечатляло. У нее вышла коллекция на тему цирка. На дорогих тканях изобразили шатры, бродячих артистов, цирковых животных, гимнасток, клоунов и фокусников.

Именно Скиапарелли впервые создала флакон в форме женского тела для своих духов Shoking. Моделью стала актриса Мэй Уэст. Она прислала дизайнеру слепок своего тела, поскольку не могла часто приходить на примерку. Так Уэст, изображенная в позе Венеры Милосской и стала прототипом для флаконов.

"Восемьдесят процентов женщин опасаются выделяться и боятся, что скажут люди, поэтому покупают себе серенький костюмчик. Лучше набраться смелости, чтобы отличаться от других", – говорила модельер. Она ввела в моду оттенки розового и сочетала его с другими цветами.

Скиапарелли первой создала вязаные платья с объемным воротником в виде банта и начала выпускать женскую одежду для занятий спортом. Она стала создателем направления прет-а-порте – готовой дизайнерской одежды для женщин, вместо пошива на заказ. Первый в мире бутик открыла именно Скиапарелли. Он находился на Вандомской площади в Париже.

Скиапарелли ввела в женский гардероб мужской фасон. Это были жакеты с массивными плечами. Их очень любила немецкая актриса Марлен Дитрих. На большинстве снимков она запечатлена именно в жакетах Скиапарелли. Также дизайнер впервые создала юбку-брюки и кюлоты – короткие широкие штаны.

Марлен Дитрих. Фото: diary.ru
Марлен Дитрих. Фото: diary.ru

Главной соперницей Скиапарелли в мире моды была Коко Шанель. Она высмеивала смелые решения итальянки. А на одном из светских приемов предложила ей присесть на стул, который, как оказалось, был свежевыкрашенным. Шанель с сарказмом отметила, что таким образом помогает конкурентке добиться еще большей яркости в нарядах.

Модели Скиапарелли были не только необычными, но и практичными. Именно она первой стала использовать молнии в одежде. До этого их вшивали только в сумки. Она же показала женщинам, что не только драгоценности могут украшать и дополнять образ. Дизайнер создала сюрреалистическую бижутерию, которая не могла никого оставить равнодушным, но стоила гораздо меньше, чем бриллианты.

Скиапарелли признавалась, что в личном продвижении ей мешает излишняя скромность, но отмечала, что обладает достаточной смелостью, чтобы носить эпатажные наряды.

Теги: мода и красота, интересное, Эльза Скиапарелли
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