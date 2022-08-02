Оккупанты проводят разминирование в Мариуполе исключительно в точках собственного интереса – советник мэра

Люди неделями ждут разминирования российской "Точки У" на детской площадке в Мариуполе, отметил советник мэра Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Об этом 2 августа в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, Мариуполь остается "сверх небезопасным для гражданских".

"Мариуполь. Сейчас… Разминирование оккупанты проводят исключительно в точках собственного интереса – заводы, порт и пляжи, где отдыхает мраzота. В квартирах, во дворах, улицах остаются остатки мин, снарядов, – написал Андрющенко. – Самое показательное – российская "Точка У" на детской площадке. Люди неделями ждут разминирования. Сколько это еще унесет жизней? Вопрос риторический".

Андрющенко добавил, что российские саперы на вызовы не выезжают.

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