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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты проводят разминирование в Мариуполе исключительно в точках собственного интереса – советник мэра

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Люди неделями ждут разминирования российской "Точки У" на детской площадке в Мариуполе, отметил советник мэра
Люди неделями ждут разминирования российской "Точки У" на детской площадке в Мариуполе, отметил советник мэра 
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Российские оккупанты не проводят разминирование во дворах, квартирах и на улицах временно захваченного Мариуполя Донецкой области.

Об этом 2 августа в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, Мариуполь остается "сверх небезопасным для гражданских".

"Мариуполь. Сейчас… Разминирование оккупанты проводят исключительно в точках собственного интереса – заводы, порт и пляжи, где отдыхает мраzота. В квартирах, во дворах, улицах остаются остатки мин, снарядов, – написал Андрющенко. – Самое показательное – российская "Точка У" на детской площадке. Люди неделями ждут разминирования. Сколько это еще унесет жизней? Вопрос риторический".

Андрющенко добавил, что российские саперы на вызовы не выезжают.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало до 500 тыс. человек. По словам Андрющенко, ежедневно из Мариуполя выезжает порядка 50–100 человек.

В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Мариуполь, саперы, советник, война России против Украины, разминирование, отдых, квартира, порт, мэр, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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