Оккупанты проводят разминирование в Мариуполе исключительно в точках собственного интереса – советник мэра

Об этом 2 августа в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
По его словам, Мариуполь остается "сверх небезопасным для гражданских".
"Мариуполь. Сейчас… Разминирование оккупанты проводят исключительно в точках собственного интереса – заводы, порт и пляжи, где отдыхает мраzота. В квартирах, во дворах, улицах остаются остатки мин, снарядов, – написал Андрющенко. – Самое показательное – российская "Точка У" на детской площадке. Люди неделями ждут разминирования. Сколько это еще унесет жизней? Вопрос риторический".
Андрющенко добавил, что российские саперы на вызовы не выезжают.
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Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало до 500 тыс. человек. По словам Андрющенко, ежедневно из Мариуполя выезжает порядка 50–100 человек.
В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.