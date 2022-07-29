Под Мариуполем партизаны подожгли поля с урожаем, чтобы оккупанты его не похитили – советник мэра

Гораздо меньше украинского зерна удастся украсть с полей у Мариуполя, отметил Андрющенко Фото: Андрющенко Time / Telegram

Об этом 29 июля в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Наша группа сопротивления "Немизида" передает очередной горячий привет оккупантам. Буквально. Гораздо меньше украинского зерна удастся украсть с полей у Мариуполя. Красиво пылает в сторону Новоазовска – Донецка. А рядом – фортификации, склады техники с БК и минные поля, которые с испуга наделала мраZота, – написал он, опубликовав фото. – Не потушить – не украсть. Надеемся, что огонь опрокинется на базу мраZот и будет прекрасный хлопок".

"Возмездие не просто рядом – оно уже на марше", – добавил Андрющенко.

Андрющенко отмечал 25 июля, что оккупанты вернули в порт Мариуполя электроснабжение и готовятся к вывозу зерна.

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