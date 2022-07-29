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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Мариуполем партизаны подожгли поля с урожаем, чтобы оккупанты его не похитили – советник мэра

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Гораздо меньше украинского зерна удастся украсть с полей у Мариуполя, отметил Андрющенко
Гораздо меньше украинского зерна удастся украсть с полей у Мариуполя, отметил Андрющенко
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Возле временно оккупированного Мариуполя Донецкой области местные партизаны подожгли поля с урожаем.

Об этом 29 июля в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Наша группа сопротивления "Немизида" передает очередной горячий привет оккупантам. Буквально. Гораздо меньше украинского зерна удастся украсть с полей у Мариуполя. Красиво пылает в сторону Новоазовска – Донецка. А рядом – фортификации, склады техники с БК и минные поля, которые с испуга наделала мраZота, – написал он, опубликовав фото. – Не потушить – не украсть. Надеемся, что огонь опрокинется на базу мраZот и будет прекрасный хлопок".

"Возмездие не просто рядом – оно уже на марше", – добавил Андрющенко.

Андрющенко отмечал 25 июля, что оккупанты вернули в порт Мариуполя электроснабжение и готовятся к вывозу зерна.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибли от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждены 95% многоэтажек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживали до 500 тыс. человек.

Андрющенко 29 июня сообщил о наличии у оккупантов планов на проведение "референдума" о присоединении Донецкой области к РФ 11 сентября.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Донецкая область, захват, Мариуполь, партизаны, урожай, Новоазовск, советник, война России против Украины, мэр, российские оккупанты, Петр Андрющенко, зерно
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