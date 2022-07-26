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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на "референдуме" хотят переименовать Мариуполь в Жданов – советник мэра

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Мариуполь был Ждановым с 1948-го по 1989 годы
Мариуполь был Ждановым с 1948-го по 1989 годы
Фото: ЕРА

Российские оккупанты рассматривают вопрос переименования Мариуполя в Жданов. Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Решение этого вопроса они хотят совместить с "референдумом" о присоединении к РФ.

"В интервью оккупантам руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница сказал, что вместе с псевдореферендумом рассматривают вопрос переименования Мариуполя в Жданов", – сообщил Андрющенко.

С 1948-го по 1989 годы Мариуполь назывался в честь одного из коммунистических лидеров сталинского периода Андрея Жданова.

Накануне советник мэра сообщил, что для частичного расселения горожан в Приморском районе оккупанты строят бетонные бараки.

"Путинки" идут на смену "хрущевкам", – отметил он.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожено полностью.

В Мариуполе проблемы с питьевой водой: оккупанты набирают ее из открытых водоемов и позиционируют ее как питьевую и очищенную. Из-за этого есть угроза возникновения инфекционных заболеваний, в частности дизентерии. 

Теги: референдум, Мариуполь, война России против Украины, переименование, Петр Андрющенко
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