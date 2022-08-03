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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Андрющенко заявил о ликвидации Корсы – "командира" артиллеристов "ДНР"

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Качура с позывным Корса воевала за "ДНР" с 2014 года
Качура с позывным Корса воевала за "ДНР" с 2014 года
Фото: Фашик Донецкий / Twitter

Украинские защитники ликвидировали Ольгу Качуру – боевика "ДНР" с позывным Корса, которая предала Украину в 2014 году и перешла на сторону "ДНР". Об этом 3 августа в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наши защитники отправили знаковую сволочь петь с Кобзоном. Ольга Качура, позывной Корса. Бывший подполковник МВД [Украины], перешедший с 2014 года на сторону оккупантов", – написал он.

Андрющенко напомнил, что Качура была заочно приговорена Украиной к 12 годам лишения свободы. Корса руководила расчетами находящихся в распоряжении боевиков реактивных установок "Град", которые "неоднократно убивали гражданских украинцев". 

Ликвидацию Качуры подтвердил в Telegram "мэр" временно оккупированной Горловки Донецкой области Иван Приходько.

Контекст:

В 2019 году Шевченковский районный суд Киева признал Корсу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации) и назначил наказание (заочно) в виде 12 лет лишения свободы, сообщала пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, уроженка Донецка Качура с позывным Корса в 2014 году присоединилась к незаконному вооруженному формированию "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут", созданному на основе так называемой "группы Безлера". С тех пор бывшая сотрудница органов МВД Украины активно участвовала в террористической деятельности.

Обучение Корса прошла в РФ, была "командиром" артиллерийского дивизиона в звании "полковник войск ДНР". В СБУ подчеркнули, что Качура непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих ВСУ и добровольческих военных формирований Украины реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град" вблизи населенных пунктов, что привело к массовой гибели людей.

Теги: Донецк, СБУ, Украина, Донецкая область, Мариуполь, Горловка, террористы, боевики, предательство, РСЗО, артиллерия, ДНР, преступление, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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