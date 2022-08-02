После уничтожения эшелона россиян в Брилевке оккупанты выселили местных из домов вокруг станции – чтобы не сдавали данные о движении поездов

Оккупанты в Брилевке пытаются не допустить утечек информации о прибывающих на станцию эшелонах с техникой Фото: google.com/maps

"Российские военные выселили из собственных домов жителей, проживающих в радиусе 400 метров от железнодорожной станции", – написал он.

Он сообщил, что саму станцию оккупанты также окружили, чтобы местные жители не сдавали ВСУ движение вражеской техники.

Бутрий отметил, что в Херсонской области в целом увеличилось количество проверок местных жителей оккупантами. На блокпостах проверяют смартфоны, документы и проводят обыски частных домов.

"Оккупанты устроили госпиталь на базе местной больницы Берислава [Херсонской области]. Это связано с большими потерями и ростом количества травмированных среди военных. Также завезли около 40 врачей из России, которых поселили в одном из корпусов медицинского учреждения", – добавил он.

29 июля ночью в Брилевке был взорван склад боеприпасов оккупантов. 31 июля ВСУ нанесли удар по эшелону с живой силой и техникой, который прибыл на станцию Брилевка. по данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, удар был нанесен ракетами HIMARS, ликвидировано около 80 оккупантов, более 200 получили ранения.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 29 июля заявлял, что к тем 12–15 батальонно-тактическим группам (БТГ), которые были у оккупантов на юге, переброшены еще семь-восемь БТГ. Это, по его мнению, означает, что освобождение Херсона "несколько откладывается", а пока что ожидается "лихая и славная драка". 1 августа Арестович говорил уже о 30 БТГ оккупантов, сконцентрированных на юге Украины.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий 31 июля подтвердил, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма и юга Украины.