Для врага потеря Херсона сравнима с потерей Москвы – ОК "Юг"

Оккупанты испытывают проблемы в Херсонской области из-за успешных ударов ВСУ по мостам Скриншот: Наш Херсон / Telegram

"Реализованные удары по мостам, которые являются критическими для противника. Для врага перспектива потерять областной центр сравнивается с потерей Москвы", – отметила она.

По словам Гуменюк, на юге Украины события развиваются динамично.

"Враг свирепствует из-за удачных действий ВСУ. Противнику заблокировано транспортное передвижение, он имеет логистические проблемы", – подчеркнула она.

Представитель ОК "Юг" добавила, что враг собирает группировку военных кораблей, имитируя усиление в северо-западной части Черного моря. Однако корабли эти держатся неподалеку от побережья Крыма, под прикрытием мыса Тарханкут.