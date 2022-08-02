Для врага потеря Херсона сравнима с потерей Москвы – ОК "Юг"

"Реализованные удары по мостам, которые являются критическими для противника. Для врага перспектива потерять областной центр сравнивается с потерей Москвы", – отметила она.
По словам Гуменюк, на юге Украины события развиваются динамично.
"Враг свирепствует из-за удачных действий ВСУ. Противнику заблокировано транспортное передвижение, он имеет логистические проблемы", – подчеркнула она.
Представитель ОК "Юг" добавила, что враг собирает группировку военных кораблей, имитируя усиление в северо-западной части Черного моря. Однако корабли эти держатся неподалеку от побережья Крыма, под прикрытием мыса Тарханкут.
После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов с северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.
Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
В Херсонской ОВА сообщили 14 июля, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта в регионе.