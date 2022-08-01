Оккупанты прикрываются мирным населением, сооружая переправу в районе Херсона – ВСУ

Агентство отмечает, что речь идет о переправе в районе поврежденного украинскими военными Антоновского моста.

"Они все-таки придерживаются своей тактики прикрытия живым щитом. Они используют гражданское население и частные автомобили для того, чтобы окружить ими военную технику и, прикрываясь мирным населением, местными жителями, [...] пытаются так испытать эти понтоны и паромы, которые они там устраивают", – сказала Гуменюк.

Сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что оккупанты пытаются восстановить мосты и переправы через Днепр в районе Херсона.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Гуменюк говорила 26 июля, что ВСУ повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.

В британской разведке считают, что Антоновский мост, расположенный между Херсоном и Олешками, – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки.

В ночь на 27 июля украинские военные нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту, информировала Гуменюк.

Назначенный РФ "замглавы военно-гражданской администрации области" коллаборант Кирилл Стремоусов заявил в тот же день, что движение по мосту перекрыто. Он добавил, что ВСУ также повредили железнодорожный мост через Днепр под Херсоном. СМИ опубликовали видео с последствиями ударов по мосту.