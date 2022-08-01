Оккупанты прикрываются мирным населением, сооружая переправу в районе Херсона – ВСУ

Агентство отмечает, что речь идет о переправе в районе поврежденного украинскими военными Антоновского моста.
"Они все-таки придерживаются своей тактики прикрытия живым щитом. Они используют гражданское население и частные автомобили для того, чтобы окружить ими военную технику и, прикрываясь мирным населением, местными жителями, [...] пытаются так испытать эти понтоны и паромы, которые они там устраивают", – сказала Гуменюк.
Сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что оккупанты пытаются восстановить мосты и переправы через Днепр в районе Херсона.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гуменюк говорила 26 июля, что ВСУ повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.
В британской разведке считают, что Антоновский мост, расположенный между Херсоном и Олешками, – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки.
В ночь на 27 июля украинские военные нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту, информировала Гуменюк.
Назначенный РФ "замглавы военно-гражданской администрации области" коллаборант Кирилл Стремоусов заявил в тот же день, что движение по мосту перекрыто. Он добавил, что ВСУ также повредили железнодорожный мост через Днепр под Херсоном. СМИ опубликовали видео с последствиями ударов по мосту.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
РФ нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, предполагала британская разведка.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживали протестующих.