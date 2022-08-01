На юге Украины оккупанты пытаются восстановить мосты и переправы через Днепр – Генштаб ВСУ

"На южнобугском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения наших подразделений. Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что враг вел разведку с помощью беспилотников, а также нанес удар с применением авиации возле Белой Криницы (видимо, имеется в виду село в Николаевской области) и Андреевки (Херсонской области).
"Силами инженерных подразделений противник пытается восстановить разрушенные и поврежденные мосты и мостовые переправы через реку Днепр", – рассказали в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила 26 июля, что Вооруженные силы Украины повредили уже не менее трех мостов в Херсонской области, что разрушило логистику поставок оккупантов в этом регионе. По ее словам, ВСУ нанесли удары по Антоновскому, Дарьевскому и мосту через дамбу Новокаховской ГЭС. По ним враг поставлял вооружение, боеприпасы и перемещал личный состав.
В британской разведке считают, что Антоновский мост, расположенный между Херсоном и Олешками, – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки.
В ночь на 27 июля украинские военные нанесли "филигранные" удары по Антоновскому мосту, проинформировала Гуменюк.
Назначенный РФ "замглавы военно-гражданской администрации области" коллаборант Кирилл Стремоусов заявил в тот же день, что движение по мосту перекрыто. Он добавил, что ВСУ также повредили железнодорожный мост через Днепр под Херсоном. СМИ опубликовали видео с последствиями ударов по мосту.