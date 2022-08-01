На юге Украины оккупанты пытаются восстановить мосты и переправы через Днепр – Генштаб ВСУ

"На южнобугском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании ранее занятых позиций и недопущении продвижения наших подразделений. Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что враг вел разведку с помощью беспилотников, а также нанес удар с применением авиации возле Белой Криницы (видимо, имеется в виду село в Николаевской области) и Андреевки (Херсонской области).

"Силами инженерных подразделений противник пытается восстановить разрушенные и поврежденные мосты и мостовые переправы через реку Днепр", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)