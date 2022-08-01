ВСУ за сутки уничтожили около 200 российских оккупантов – Генштаб

ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 41 030 российских оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

"Наибольшие потери противник понес на донецком и криворожском направлениях. Данные уточняются", – сообщили в Генштабе.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 200 захватчиков.

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