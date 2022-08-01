ВСУ за сутки уничтожили около 200 российских оккупантов – Генштаб

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 200 захватчиков.
Другие потери противника составили:
- танки – 1768 (+5);
- боевые бронированные машины – 4011 (+7);
- артиллерийские системы – 932 (+16);
- РСЗО – 259;
- средства ПВО – 117;
- самолеты – 223;
- вертолеты – 190;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 736 (+1);
- крылатые ракеты – 174;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2912 (+10);
- специальная техника – 82.
"Наибольшие потери противник понес на донецком и криворожском направлениях. Данные уточняются", – сообщили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.