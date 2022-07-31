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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация уничтожила два склада боеприпасов, два ротных опорных пункта, до 20 единиц техники и десятки оккупантов – командование ВС ВСУ

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Украинские Су-25 нанесли ряд ударов по оккупантам
Украинские Су-25 нанесли ряд ударов по оккупантам
Фото: EPA

Украинская авиация 30 июля уничтожила ряд объектов российских оккупантов. Об этом сообщил пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook 31 июля.

"30 июля штурмовая авиация Воздушных сил изрядно "отблагодарила" оккупантов. На нескольких стратегических направлениях нанесены мощные авиаудары с применением различного ракетно-бомбового вооружения, которое у нас есть. Уничтожены два полевых склада боеприпасов, два ротных опорных пункта, до 20 единиц боевой бронированной техники, десятки орков", – говорится в сообщении.

Также в субботу был уничтожен российский беспилоьник "Орлан-10".

"Также на Изюмщине была боевая работа по истребителю оккупантов Су-30см, который атаковал наши штурмовики Су-25. К сожалению, сбить истребитель рашистов не удалось из-за большого расстояния, но, благодаря этой боевой работе зенитчиков, Су-30 был отогнан, что позволило нашей штурмовой авиации успешно завершить авиационный удар и уничтожить оккупантов", – сообщили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/331709472403958/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

По данным Генштаба ВСУ на 30 июля, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 222 самолета и 190 вертолетов, погибло около 40 670 российских военных.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: авиация, Су-25, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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