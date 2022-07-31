Украинская авиация уничтожила два склада боеприпасов, два ротных опорных пункта, до 20 единиц техники и десятки оккупантов – командование ВС ВСУ

"30 июля штурмовая авиация Воздушных сил изрядно "отблагодарила" оккупантов. На нескольких стратегических направлениях нанесены мощные авиаудары с применением различного ракетно-бомбового вооружения, которое у нас есть. Уничтожены два полевых склада боеприпасов, два ротных опорных пункта, до 20 единиц боевой бронированной техники, десятки орков", – говорится в сообщении.

Также в субботу был уничтожен российский беспилоьник "Орлан-10".

"Также на Изюмщине была боевая работа по истребителю оккупантов Су-30см, который атаковал наши штурмовики Су-25. К сожалению, сбить истребитель рашистов не удалось из-за большого расстояния, но, благодаря этой боевой работе зенитчиков, Су-30 был отогнан, что позволило нашей штурмовой авиации успешно завершить авиационный удар и уничтожить оккупантов", – сообщили в пресс-центре.