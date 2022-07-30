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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Устроила противнику настоящий ад". Залужный показал, как авиация ВСУ контролирует воздушное пространство Украины. Видео

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Пилоты ВС ВСУ вместе с воинами зенитных ракетных войск вынудили врага отказаться от приближения к границам Украины, отметил Залужный
Пилоты ВС ВСУ вместе с воинами зенитных ракетных войск вынудили врага отказаться от приближения к границам Украины, отметил Залужный
Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 30 июля опубликовал в Facebook видео работы авиации Воздушных сил (ВС) ВСУ.

"В первые недели войны авиация Воздушных сил устроила противнику настоящий ад в украинском небе. Сегодня наши пилоты вместе с воинами зенитных ракетных войск продолжают контролировать воздушное пространство, вынудив врага отказаться от приближения к нашим границам", – прокомментировал видео Залужный.

В опубликованном видеоролике сообщается, что украинским летчикам удалось вывести из-под удара российских оккупантов все военные самолеты на одном из аэродромов страны в первый день полномасштабного вторжения. После этого самолеты были перебазированы на другие оперативные военные аэродромы. С них, а также с восстановленных аэродромов украинские летчики продолжают выполнять боевые задания и поныне.   

"Я считаю, что авиация и противовоздушная оборона… сделали все, чтобы захлебнулась атака [оккупантов], наступательные действия врага с севера, они завершились", – сказал командир 831-й БрТА Александр Мостовой.

Он убежден, что украинские летчики смогут быстро научиться пилотированию на западных самолетах F-15 и F-16.

"Мы сможем в воздушном пространстве нашей страны захватить преимущество в воздухе и удерживать этот щит на протяжении длительного времени, – отметил Мостовой. – Сейчас мечта одна – мир после победы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/605869187550192/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

По данным Генштаба ВСУ на 30 июля, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 222 самолета и 190 вертолетов.

Теги: Россия, Украина, военные, авиация, граница, аэродром, воздушное пространство, вторжение, самолеты, ВСУ, наступление, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Валерий Залужный, пилот, российские оккупанты, летчик
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