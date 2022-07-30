"Устроила противнику настоящий ад". Залужный показал, как авиация ВСУ контролирует воздушное пространство Украины. Видео

Пилоты ВС ВСУ вместе с воинами зенитных ракетных войск вынудили врага отказаться от приближения к границам Украины, отметил Залужный Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"В первые недели войны авиация Воздушных сил устроила противнику настоящий ад в украинском небе. Сегодня наши пилоты вместе с воинами зенитных ракетных войск продолжают контролировать воздушное пространство, вынудив врага отказаться от приближения к нашим границам", – прокомментировал видео Залужный.

В опубликованном видеоролике сообщается, что украинским летчикам удалось вывести из-под удара российских оккупантов все военные самолеты на одном из аэродромов страны в первый день полномасштабного вторжения. После этого самолеты были перебазированы на другие оперативные военные аэродромы. С них, а также с восстановленных аэродромов украинские летчики продолжают выполнять боевые задания и поныне.

"Я считаю, что авиация и противовоздушная оборона… сделали все, чтобы захлебнулась атака [оккупантов], наступательные действия врага с севера, они завершились", – сказал командир 831-й БрТА Александр Мостовой.

Он убежден, что украинские летчики смогут быстро научиться пилотированию на западных самолетах F-15 и F-16.

"Мы сможем в воздушном пространстве нашей страны захватить преимущество в воздухе и удерживать этот щит на протяжении длительного времени, – отметил Мостовой. – Сейчас мечта одна – мир после победы".

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