"Хорошее субботнее утро". ВСУ сбили Су-25 российских оккупантов в Донецкой области

Об этом 30 июля в Facebook проинформировала 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Хорошее субботнее утро, Украина! Очередной вражеский Су-25 "долетался". Вчера, 29 июля, в Донецкой области Сичеславские десантники из ПЗРК "Игла" сбили бронированный штурмовик оккупантов. Не останавливаемся", – говорится в сообщении.

Ранее десантники сообщали о сбитых Су-25 24 и 25 июля.

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