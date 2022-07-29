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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой и Харьковской областях обезврежены разведгруппы оккупантов – Генштаб ВСУ

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Атаки оккупантов бойцы ВСУ придушили, отметили в Генштабе
Атаки оккупантов бойцы ВСУ придушили, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На востоке Украины российские оккупанты пытались в нескольких местах вести атакующие действия и были отброшены. Об этом проинформировал 29 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты снова пытались штурмовать в районах Соледара, Вершины и Семигорья. И снова безуспешно – понесли потери и отошли. [...] Все наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Авдеевки, Каменки, Красногоровки и Песков наши воины решительно придушили", – говорится в сообщении.

Были попытки врага вести разведку, отметили в Генштабе.

"В районе Щуровки [Харьковской области] наши воины обнаружили и обезвредили разведывательную группу оккупантов. [...] Недалеко от Верхнекаменского [Донецкой области] обнаружена разведгруппа оккупантов, нанесено огневое поражение, группа отошла", – рассказали в ВСУ.

Также оккупанты вели обстрелы на разных участках фронта из артиллерии и танков, задействовали авиацию и беспилотники.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02J6ixH1pBiHyL5DyVfUCuu3GFZgzLG1M7da848khyHAixSjpSmkZji6NMHVzVL9ZCl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, говорил глава областной военной администрации Олег Синегубов 29 мая.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, штурм, разведка, Соледар, Авдеевка, Красногоровка, артиллерия, вторжение, беспилотники, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, наступление, Семигорье, война России против Украины, российские оккупанты
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