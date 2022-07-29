В Донецкой и Харьковской областях обезврежены разведгруппы оккупантов – Генштаб ВСУ

"Оккупанты снова пытались штурмовать в районах Соледара, Вершины и Семигорья. И снова безуспешно – понесли потери и отошли. [...] Все наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Авдеевки, Каменки, Красногоровки и Песков наши воины решительно придушили", – говорится в сообщении.

Были попытки врага вести разведку, отметили в Генштабе.

"В районе Щуровки [Харьковской области] наши воины обнаружили и обезвредили разведывательную группу оккупантов. [...] Недалеко от Верхнекаменского [Донецкой области] обнаружена разведгруппа оккупантов, нанесено огневое поражение, группа отошла", – рассказали в ВСУ.

Также оккупанты вели обстрелы на разных участках фронта из артиллерии и танков, задействовали авиацию и беспилотники.

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