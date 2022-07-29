В Донецкой и Харьковской областях обезврежены разведгруппы оккупантов – Генштаб ВСУ

"Оккупанты снова пытались штурмовать в районах Соледара, Вершины и Семигорья. И снова безуспешно – понесли потери и отошли. [...] Все наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Авдеевки, Каменки, Красногоровки и Песков наши воины решительно придушили", – говорится в сообщении.
Были попытки врага вести разведку, отметили в Генштабе.
"В районе Щуровки [Харьковской области] наши воины обнаружили и обезвредили разведывательную группу оккупантов. [...] Недалеко от Верхнекаменского [Донецкой области] обнаружена разведгруппа оккупантов, нанесено огневое поражение, группа отошла", – рассказали в ВСУ.
Также оккупанты вели обстрелы на разных участках фронта из артиллерии и танков, задействовали авиацию и беспилотники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.
В Харьковской области оккупировано около 31% территории, говорил глава областной военной администрации Олег Синегубов 29 мая.