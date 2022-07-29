ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли авиаудары на нескольких направлениях, ВСУ отбили атаки россиян возле Авдеевки, Красногоровки и Семигорья – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Противник пытается вести наступление в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются
Противник пытается вести наступление в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются
Фото: ЕРА

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли авиационные удары сразу на нескольких направлениях. Об этом 29 июля в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На харьковском направлении пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары недалеко от Старого Салтова.

На краматорском направлении оккупанты нанесли авиаудары возле Серебрянки и Спорного.

На бахмутском направлении захватчики совершили авиационные удары в районе Соледара и Веселой Долины. Вражеские штурмовые и наступательные действия в направлении Вершины и Семигорья украинские военные успешно отбили. Противник пытается вести наступление в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.

"Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песок завершилась потерями и отступлением. Противник пытался наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки. Понес потери и отошел", – говорится в сообщении.

На южнобужском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Великого Артаково, Белогорки и Потемкино.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02NxvVSi3pcoDrh2Pj5HXPLWqDTerRkJi669zcXYA86R1VY9DetD4fTK63TxiYoxk2l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кунаки показала редкое фото с трехлетней дочерью от Касселя
Кунаки показала редкое фото с трехлетней дочерью от Касселя
28-летний внук Ротару выложил в сеть фото, сделанные во время прогулки по Парижу. Ранее он был задержан при попытке покинуть Украину на лодке
28-летний внук Ротару выложил в сеть фото, сделанные во время прогулки по Парижу. Ранее он был задержан при попытке покинуть Украину на лодке
  На фронте погиб украинский поэт и волонтер Глеб Бабич
  На фронте погиб украинский поэт и волонтер Глеб Бабич
Каменских на селфи из Тель-Авива показала своих два самых любимых цвета
Каменских на селфи из Тель-Авива показала своих два самых любимых цвета
Владимир Кличко назвал главное правило стойкости
Владимир Кличко назвал главное правило стойкости
"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением
"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением
"Это письмо с предчувствием: мы скоро снова будем вместе, я это чувствую". Ребрик опубликовала письмо, адресованное Крыму
"Это письмо с предчувствием: мы скоро снова будем вместе, я это чувствую". Ребрик опубликовала письмо, адресованное Крыму
"Хотелось войти с ней в кадр, но она не хочет". Wellboy рассказал о реакции Тины Кароль на то, что он прекратил работу с Бардашем
"Хотелось войти с ней в кадр, но она не хочет". Wellboy рассказал о реакции Тины Кароль на то, что он прекратил работу с Бардашем
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине
"Позитив, которого так не хватает". Tarabarova спела свой хит "Світло в тобі" вместе с полуторагодовалой дочерью. Видео
"Позитив, которого так не хватает". Tarabarova спела свой хит "Світло в тобі" вместе с полуторагодовалой дочерью. Видео
"Рвань", "Уделала". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик спародировала блогера, сексуально поедающего на камеру морепродукты
"Рвань", "Уделала". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик спародировала блогера, сексуально поедающего на камеру морепродукты
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео
Дорофеева в гардеробной снялась в одной футболке. Видео
Дорофеева в гардеробной снялась в одной футболке. Видео
"Его не берут никакие пули врага". Каменских назвала главное оружие Украины
"Его не берут никакие пули врага". Каменских назвала главное оружие Украины
"Крымский мост, спишь?" Гончаренко показал обнадеживающую улыбку Залужного
"Крымский мост, спишь?" Гончаренко показал обнадеживающую улыбку Залужного
"И слезы, и смех, и объятия". Падалко пришла в гости к Таран в разрушенный жилищный комплекс
"И слезы, и смех, и объятия". Падалко пришла в гости к Таран в разрушенный жилищный комплекс
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (267689)
2
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе (114082)
3
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (110043)
4
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (91970)
5
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео (90108)
6
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне (78057)
7
49-летняя Клум снялась без одежды и белья (57776)
8
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине (42768)
 
 
 
 