Оккупанты нанесли авиаудары на нескольких направлениях, ВСУ отбили атаки россиян возле Авдеевки, Красногоровки и Семигорья – Генштаб

Противник пытается вести наступление в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются Фото: ЕРА

На харьковском направлении пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары недалеко от Старого Салтова.

На краматорском направлении оккупанты нанесли авиаудары возле Серебрянки и Спорного.

На бахмутском направлении захватчики совершили авиационные удары в районе Соледара и Веселой Долины. Вражеские штурмовые и наступательные действия в направлении Вершины и Семигорья украинские военные успешно отбили. Противник пытается вести наступление в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.

"Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песок завершилась потерями и отступлением. Противник пытался наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки. Понес потери и отошел", – говорится в сообщении.

На южнобужском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Великого Артаково, Белогорки и Потемкино.

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