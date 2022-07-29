Оккупанты нанесли авиаудары на нескольких направлениях, ВСУ отбили атаки россиян возле Авдеевки, Красногоровки и Семигорья – Генштаб

На харьковском направлении пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары недалеко от Старого Салтова.
На краматорском направлении оккупанты нанесли авиаудары возле Серебрянки и Спорного.
На бахмутском направлении захватчики совершили авиационные удары в районе Соледара и Веселой Долины. Вражеские штурмовые и наступательные действия в направлении Вершины и Семигорья украинские военные успешно отбили. Противник пытается вести наступление в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.
"Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песок завершилась потерями и отступлением. Противник пытался наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки. Понес потери и отошел", – говорится в сообщении.
На южнобужском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Великого Артаково, Белогорки и Потемкино.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.