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Россия обстреливала Кропивницкий ракетами с оккупированной территории Украины – Воздушные силы ВСУ

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Российские оккупанты атаковали Кропивницкий сегодня днем
Российские оккупанты атаковали Кропивницкий сегодня днем
Фото: gre4ka.info

Российские оккупационные войска сегодня днем обстреляли Кропивницкий ракетами, скорее всего, из оперативно-тактического комплекса "Искандер-К". Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Ингат сообщил в комментарии "Украинской правде" 28 июля.

По его словам, Россия выпустила по городу две ракеты из комплекса на временно оккупированной территории Украины.

Радиус поражения "Искандер-К" составляет до 500 км.

Число пострадавших в результате удара возросло, сообщил глава Кировоградской областной государственной военной администрации Андрей Райкович в Telegram.

"Раненых 26. Один – в тяжелом состоянии. Один от госпитализации отказался", – написал глава ОВА. Ранее было известно о 25 пострадавших.

По его информации, речь идет о ракетах класса "Калибр".  

Контекст:

Россияне атаковали Кропивницкий днем 28 июля, по данным Кировоградской ОВА, в областном центре около 12.20 было два прилета – ракеты попали в ангары Летной академии и компании "Урга". Погибло пять человек. Кроме того, в пятиэтажном доме рядом с автовокзалом выбиты окна, сообщил местный портал "Гречка".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, обстрелы, ракеты, пострадавшие, Кропивницкий, крылатая ракета, Андрей Райкович
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