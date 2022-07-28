Россия обстреливала Кропивницкий ракетами с оккупированной территории Украины – Воздушные силы ВСУ

По его словам, Россия выпустила по городу две ракеты из комплекса на временно оккупированной территории Украины.

Радиус поражения "Искандер-К" составляет до 500 км.

Число пострадавших в результате удара возросло, сообщил глава Кировоградской областной государственной военной администрации Андрей Райкович в Telegram.

"Раненых 26. Один – в тяжелом состоянии. Один от госпитализации отказался", – написал глава ОВА. Ранее было известно о 25 пострадавших.

По его информации, речь идет о ракетах класса "Калибр".