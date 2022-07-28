Пять человек погибли, еще 25 ранены в результате ракетного удара оккупантов по Кропивницкому – глава Кировоградской ОВА

В Кропивницком около 12.20 были два прилета, отметил Райкович Фото: Кіровоградська обласна державна адміністрація / Facebook

Об этом на брифинге рассказал глава Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович, сообщило Общественное в Telegram.

По словам руководителя ОВА, в Кропивницком около 12.20 были два прилета – ракеты попали в ангары Летной академии и компании "Урга", Райковича цитирует издание "Точка доступу".

В результате обстрела получили ранения 25 человек, 12 из них – военные, 13 – работники компании "Урга", отметил глава Кировоградской ОВА. В то же время среди пяти погибших – один военный, уточнил Райкович.

Среди материальных потерь – два самолета Cessna и Ан-26, также в ангаре стояли частные самолеты для подготовки пилотов.

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