Число раненых в результате ракетных ударов под Кропивницким выросло до 19

"По состоянию на сейчас уже 19 раненых в результате сегодняшнего утреннего обстрела. Их жизни ничего не угрожает", – написал Райкович.

По его словам, всем пострадавшим оказана медицинская помощь

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Утром 23 июля оккупанты нанесли удар вблизи Кропивницкого 13 ракетами (восемь ракет "Калибр" морского базирования и пять ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3). Зафиксированы попадания в военный аэродром Канатово и в один из объектов "Укрзалізниці".

Было известно о трех погибших и 16 раненых. Среди погибших – один военный и два сотрудника ведомственной охраны.