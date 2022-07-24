Число раненых в результате ракетных ударов под Кропивницким выросло до 19

"По состоянию на сейчас уже 19 раненых в результате сегодняшнего утреннего обстрела. Их жизни ничего не угрожает", – написал Райкович.
По его словам, всем пострадавшим оказана медицинская помощь
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 23 июля оккупанты нанесли удар вблизи Кропивницкого 13 ракетами (восемь ракет "Калибр" морского базирования и пять ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3). Зафиксированы попадания в военный аэродром Канатово и в один из объектов "Укрзалізниці".
Было известно о трех погибших и 16 раненых. Среди погибших – один военный и два сотрудника ведомственной охраны.
Оккупанты несколько раз обстреливали аэродром Канатово еще в марте. Тогда погибли семь человек.
3 мая оккупанты обстреляли территорию Долинской территориальной общины в Кировоградской области, были погибшие и раненые. Сообщалось о повреждении железнодорожной инфраструктуры.
23 мая в области сбили российскую ракету.