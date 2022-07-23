Ракетный удар вблизи Кропивницкого. Число раненых возросло до 13 человек – ОВА

Примак объявила данные на 10.30 23 июля.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович утром сообщил, что оккупанты нанесли удар вблизи Кропивницкого 13 ракетами (восемь ракет "Калибр" морского базирования и пять ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3). Зафиксированы попадания в военный аэродром Канатово и в один из объектов "Укрзалізниці".

Ранее было известно о троих погибших и девяти раненых, среди которых есть военнослужащие.

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