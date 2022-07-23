В результате ракетных ударов по Кировоградской области погибло три человека, девять ранены – глава ОВА

"Сейчас ведутся спасательные работы и оказывается необходимая помощь пострадавшим. Пострадали и военнослужащие. Девять из них ранены, один погиб. Два работника ведомственной охраны, охранники трансформаторной подстанции, по предварительной информации, погибли", – заявил он.

Райкович также сообщил, что сработала аварийная защита на электроподстанции и один из районов Кропивнийкого остался без электричества.

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Райкович утром сообщил, что оккупанты нанесли удар вблизи Кропивницкого 13 ракетами (восемь ракет "Калибр" морского базирования и пять ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3). Зафиксированы попадания в военный аэродром Канатово и в один из объектов "Укрзалізниці".