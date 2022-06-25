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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине задержан гендиректор предприятия, не вернувший Нацгвардии 10 арендованных вертолетов – Офис генпрокурора

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Досудебное следствие по делу ведет СБУ
Досудебное следствие по делу ведет СБУ
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

В Кропивницком задержан генеральный директор коммерческого предприятия, который не вернул 10 вертолетов, взятых в аренду у Национальной гвардии, а предоставил их в субаренду для использования в зонах действия миссий ООН. Об этом сообщил в Telegram Офис генерального прокурора.

По информации прокуратуры, в течение 2002–2012 годов одна из воинских частей Нацгвардии Украины предоставила в аренду предприятию военное имущество – 10 вертолетов.

"Предприятие передало вертолеты в субаренду для использования в зонах деятельности миссий Организации Объединенных Наций", – говорится в сообщении.

Договор аренды предусматривал условие обязательного возврата вертолетов при введении в стране военного положения. После того как в этом феврале РФ начала полномасштабное вторжение и в Украине было объявлено военное положение, воинская часть обратилась к предприятию с требованием вернуть свое военное имущество для выполнения задач по назначению.

"Однако владелец предприятия не вернул вертолеты, продолжая получать доходы от их использования. Такие действия нанесли существенный ущерб боеспособности Нацгвардии Украины и интересам обороны государства", – заявили в Офисе генпрокурора.

Предприниматель задержан, ему объявили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований Украины (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины). 

Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи управления СБУ в Кировоградской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: СБУ, Национальная гвардия, вертолет, воинская часть, военное положение, война России против Украины, Кропивницкий, имущество, Офис генпрокурора
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