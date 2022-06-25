В Украине задержан гендиректор предприятия, не вернувший Нацгвардии 10 арендованных вертолетов – Офис генпрокурора

По информации прокуратуры, в течение 2002–2012 годов одна из воинских частей Нацгвардии Украины предоставила в аренду предприятию военное имущество – 10 вертолетов.

"Предприятие передало вертолеты в субаренду для использования в зонах деятельности миссий Организации Объединенных Наций", – говорится в сообщении.

Договор аренды предусматривал условие обязательного возврата вертолетов при введении в стране военного положения. После того как в этом феврале РФ начала полномасштабное вторжение и в Украине было объявлено военное положение, воинская часть обратилась к предприятию с требованием вернуть свое военное имущество для выполнения задач по назначению.

"Однако владелец предприятия не вернул вертолеты, продолжая получать доходы от их использования. Такие действия нанесли существенный ущерб боеспособности Нацгвардии Украины и интересам обороны государства", – заявили в Офисе генпрокурора.

Предприниматель задержан, ему объявили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований Украины (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи управления СБУ в Кировоградской области.

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