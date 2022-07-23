Обстрел возле Кропивницкого. Число пострадавших возросло до 16 человек – глава ОВА

"По состоянию на сейчас есть точная информация о троих погибших и 16 раненых. Среди них [погибших] – один военный и два сотрудника ведомственной охраны. Жизни раненых ничего не угрожает", – сказал он.
Райкович утром сообщил, что оккупанты нанесли удар вблизи Кропивницкого 13 ракетами (восемь ракет "Калибр" морского базирования и пять ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3). Зафиксированы попадания в военный аэродром Канатово и в один из объектов "Укрзалізниці".
Ранее было известно о трех погибших и 13 раненых.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
3 мая оккупанты обстреляли территорию Долинской территориальной общины в Кировоградской области, были погибшие и раненые. Сообщалось о повреждении железнодорожной инфраструктуры.
23 мая в области сбили российскую ракету.