Семь человек погибли в результате авиаудара по военному аэродрому под Кропивницким 12 марта

По аэродрому били так, "что содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг" Скриншот: Главред - Новости Украины / Telegram

"К сожалению, имеем семерых погибших. Повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что слышал весь Кропивницкий. Светлая память о наших героях будет вечной", – сказал мэр.

Канатово обстреляли так, "что содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг", написал Райкович 12 марта. Перед этим аэродром попал под вражеский обстрел 1 марта, сообщала тогдашняя глава ОГА Мария Черная.

Война России против Украины. Главное (обновляется)