Семь человек погибли в результате авиаудара по военному аэродрому под Кропивницким 12 марта

"К сожалению, имеем семерых погибших. Повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что слышал весь Кропивницкий. Светлая память о наших героях будет вечной", – сказал мэр.
Канатово обстреляли так, "что содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг", написал Райкович 12 марта. Перед этим аэродром попал под вражеский обстрел 1 марта, сообщала тогдашняя глава ОГА Мария Черная.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 11 марта, подтверждены 549 жертв и 957 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по информации горсовета на 13 марта, погибло более 2 тыс. жителей.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 12 марта – погибли около 1300 военных.