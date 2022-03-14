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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Семь человек погибли в результате авиаудара по военному аэродрому под Кропивницким 12 марта

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По аэродрому били так, "что содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг"
По аэродрому били так, "что содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг"
Скриншот: Главред - Новости Украины / Telegram

Семь человек погибли в результате ракетных ударов российских оккупантов по военному аэродрому Канатово 12 марта. Об этом сообщил 23 марта глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

"К сожалению, имеем семерых погибших. Повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что слышал весь Кропивницкий. Светлая память о наших героях будет вечной", – сказал мэр.

https://www.facebook.com/andriy.raykovich/videos/763507567947640/

Канатово обстреляли так, "что содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг", написал Райкович 12 марта. Перед этим аэродром попал под вражеский обстрел 1 марта, сообщала тогдашняя глава ОГА Мария Черная. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. 

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным ООН на 11 марта, подтверждены 549 жертв и 957 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по информации горсовета на 13 марта, погибло более 2 тыс. жителей.

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 12 марта – погибли  около 1300 военных.

Теги: аэродром, Кировоградская область, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Кропивницкий, погибшие, Андрей Райкович
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