ВСУ за две недели освободили три населенных пункта в Херсонской области, оккупанты в ответ активизировали удары

Об этом 28 июля на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Нашими военными частями и подразделениями продолжается поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск РФ. В течение последних двух недель освобождены Ивановка и Лозовое. На этой неделе освобождена Андреевка", – сказал Громов.

После освобождения Андреевки российские войска активизировали удары, отметила в эфире национального телемарафона спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, трансляцию вел канал "Рада".

"Мы имеем определенные успехи… Снова ночью был нанесен авиаудар парой вертолетов Ка-52. Удар был по тем же позициям. Попробовали отбить… Но все же успеха они не имели и им пришлось с потерями ретироваться. Потому что наши позиции уже закреплены и мы зачищаем даже те диверсионно-разведывательные группы, которые могут быть там", – подчеркнула Гуменюк.

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