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ВСУ за две недели освободили три населенных пункта в Херсонской области, оккупанты в ответ активизировали удары

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ВСУ продолжают поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск РФ, отметили в Генштабе
ВСУ продолжают поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск РФ, отметили в Генштабе
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook (архив)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние две недели освободили от российских оккупантов три населенных пункта в Херсонской области.

Об этом 28 июля на брифинге, который транслировался в YouTube медиацентра "Украина", сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Нашими военными частями и подразделениями продолжается поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск РФ. В течение последних двух недель освобождены Ивановка и Лозовое. На этой неделе освобождена Андреевка", – сказал Громов.

После освобождения Андреевки российские войска активизировали удары, отметила в эфире национального телемарафона спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, трансляцию вел канал "Рада".

"Мы имеем определенные успехи… Снова ночью был нанесен авиаудар парой вертолетов Ка-52. Удар был по тем же позициям. Попробовали отбить… Но все же успеха они не имели и им пришлось с потерями ретироваться. Потому что наши позиции уже закреплены и мы зачищаем даже те диверсионно-разведывательные группы, которые могут быть там", – подчеркнула Гуменюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, захват, военные, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, вертолет, Андреевка, Лозовое, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, Наталья Гуменюк, спикер, брифинг, российские оккупанты, Алексей Громов, деоккупация, контрнаступление
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