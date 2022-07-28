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Украинские партизаны уничтожили группу оккупантов на херсонском направлении, захватив шифры и карты врага – Центр национального сопротивления

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Украинское сопротивление на юге Украины уничтожает оккупантов и добывает важные сведения
Украинское сопротивление на юге Украины уничтожает оккупантов и добывает важные сведения
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Представители украинского сопротивления на временно оккупированных территориях ликвидировали группу захватчиков и получили "интересную документацию", сообщил 27 июля Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Есть хорошие новости из Херсона, и речь идет не только об Антоновском мосте. Что ж, у россиян, по прогнозам, предстоят одни "дожди с градом", ведь материалы переданы другим подразделениям ВСУ", – сообщили в Центре национального сопротивления, применив "зашифрованную терминологию" врага.

Согласно условным обозначениям, которые теперь знают украинские защитники, "дождь" - сильный артиллерийский обстрел, "град" – обстрел из РСЗО.

В ЦНС отметили, что опубликовали только часть захваченной документации.

Сайт ЦНС создан Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) для поддержки и координации всех желающих бороться за освобождение украинской земли от российских оккупантов совместно с ВСУ.

Контекст:

После открытого нападения на Украину 24 февраля российские войска оккупировали часть территории, в том числе Херсонской (областной центр также) и Запорожской областей (в частности, Бердянск и Мелитополь).

В мае интенсивность боев уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления.

В Херсонской области ВСУ ведут контрнаступление.

Генштаб ВСУ 18 июля сообщал, что российские оккупанты боятся партизан, активизировавшихся в Херсонской и Запорожской областях.

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