Украинские партизаны уничтожили группу оккупантов на херсонском направлении, захватив шифры и карты врага – Центр национального сопротивления

Украинское сопротивление на юге Украины уничтожает оккупантов и добывает важные сведения Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

"Есть хорошие новости из Херсона, и речь идет не только об Антоновском мосте. Что ж, у россиян, по прогнозам, предстоят одни "дожди с градом", ведь материалы переданы другим подразделениям ВСУ", – сообщили в Центре национального сопротивления, применив "зашифрованную терминологию" врага.

Согласно условным обозначениям, которые теперь знают украинские защитники, "дождь" - сильный артиллерийский обстрел, "град" – обстрел из РСЗО.

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В ЦНС отметили, что опубликовали только часть захваченной документации.

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