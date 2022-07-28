В Чернобаевке и Белогорке ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов – ОК "Юг"

"В Чернобаевке и Белогорке уничтожены обычный и полевой склады боеприпасов", – говорится в сообщении.
Авиация ВСУ нанесла пять ударов по врагам. Пары штурмовиков и бомбардировщик поразили три опорных пункта оккупантов, вертолетные пары – еще два вокруг сел Бериславского и Херсонского районов.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за боевой день выполнили 271 огневое задание. В результате уничтожены: 66 оккупантов, беспилотник типа "Форпост", три танка Т-72, три гусеничных минных заградителя, две гаубицы "Мста-С", самоходная гаубица "Гвоздика", минометный комплекс "Сани", три единицы автотехники.
В командовании отметили, что россияне преимущественно придерживались рубежей обороны, но дважды решились на контрудары: на направлении Брускинское – Белогорка и Новогреднево – Андреевка. В результате оккупанты понесли потери и отступили.
"Обстановка в зоне ответственности сложная, в развитии динамичная, но контролируется силами обороны Украины", – отметили в командовании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге.