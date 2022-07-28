В Чернобаевке и Белогорке ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов – ОК "Юг"

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге Украины выполнили за день 271 огневое задание Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook (иллюстративное)

"В Чернобаевке и Белогорке уничтожены обычный и полевой склады боеприпасов", – говорится в сообщении.

Авиация ВСУ нанесла пять ударов по врагам. Пары штурмовиков и бомбардировщик поразили три опорных пункта оккупантов, вертолетные пары – еще два вокруг сел Бериславского и Херсонского районов.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за боевой день выполнили 271 огневое задание. В результате уничтожены: 66 оккупантов, беспилотник типа "Форпост", три танка Т-72, три гусеничных минных заградителя, две гаубицы "Мста-С", самоходная гаубица "Гвоздика", минометный комплекс "Сани", три единицы автотехники.

В командовании отметили, что россияне преимущественно придерживались рубежей обороны, но дважды решились на контрудары: на направлении Брускинское – Белогорка и Новогреднево – Андреевка. В результате оккупанты понесли потери и отступили.

"Обстановка в зоне ответственности сложная, в развитии динамичная, но контролируется силами обороны Украины", – отметили в командовании.

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