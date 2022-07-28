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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Чернобаевке и Белогорке ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов – ОК "Юг"

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Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге Украины выполнили за день 271 огневое задание
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге Украины выполнили за день 271 огневое задание
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook (иллюстративное)

Вооруженные Силы Украины 27 июля ударили по складам боеприпасов российских оккупантов в Чернобаевке и Белогорке Херсонской области. Об этом сообщило в сводке по итогам дня оперативное командование "Юг".

"В Чернобаевке и Белогорке уничтожены обычный и полевой склады боеприпасов", – говорится в сообщении.

Авиация ВСУ нанесла пять ударов по врагам. Пары штурмовиков и бомбардировщик поразили три опорных пункта оккупантов, вертолетные пары – еще два вокруг сел Бериславского и Херсонского районов.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за боевой день выполнили 271 огневое задание. В результате уничтожены: 66 оккупантов, беспилотник типа "Форпост", три танка Т-72, три гусеничных минных заградителя, две гаубицы "Мста-С", самоходная гаубица "Гвоздика", минометный комплекс "Сани", три единицы автотехники.

В командовании отметили, что россияне преимущественно придерживались рубежей обороны, но дважды решились на контрудары: на направлении Брускинское – Белогорка и Новогреднево – Андреевка. В результате оккупанты понесли потери и отступили.

"Обстановка в зоне ответственности сложная, в развитии динамичная, но контролируется силами обороны Украины", – отметили в командовании.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1039776073187199/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: авиация, Херсонская область, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Чернобаевка
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