"Экзамен по маскировке не прошли". В СБУ показали, как уничтожают ударными дронами технику оккупантов

"Россияне в кустах думали, что их никто не найдет, но "экзамен по маскировке" они не прошли", – прокомментировали в СБУ опубликованное видео.

Спецслужба сообщает, что за несколько дней спецназ СБУ ударными дронами уничтожил два вражеских БТР и три "Урала", а также корректировал артиллерийский огонь по позициям российских минометных батарей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)