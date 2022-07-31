"Экзамен по маскировке не прошли". В СБУ показали, как уничтожают ударными дронами технику оккупантов

"Россияне в кустах думали, что их никто не найдет, но "экзамен по маскировке" они не прошли", – прокомментировали в СБУ опубликованное видео.
Спецслужба сообщает, что за несколько дней спецназ СБУ ударными дронами уничтожил два вражеских БТР и три "Урала", а также корректировал артиллерийский огонь по позициям российских минометных батарей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 31 июля, потери оккупантов составляют около 40,8 тыс. военных, 1763 танка, 223 самолета, 190 вертолетов и множество другой техники.