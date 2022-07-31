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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чиновник Пентагона: Я видел, как российский танк просто ехал по кругу. Оказалось, водитель не умел водить танки

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По данным Пентагона, потери россиян в войне против Украины "очень значительны"
По данным Пентагона, потери россиян в войне против Украины "очень значительны"
Фото: EPA

У россиян, мобилизованных на войну с Украиной, во многих случаях очень низкая эффективность на поле боя. Об этом заявил 29 июля чиновник Пентагона. Текстовая версия брифинга опубликована на сайте минобороны США.

Комментируя сообщения СМИ о скрытой мобилизации в РФ, чиновник отметил, что, хотя президент РФ Владимир Путин внимательно следит за тем, чтобы боевые действия в Украине не называли полномасштабной войной, что законодательно ограничивает возможности мобилизации, Россия находит способы привлечь людей на военную службу.

Как напомнил представитель Пентагона, российские власти предлагают деньги, добиваются заключения контрактов с людьми, которые в противном случае не стали бы воевать, призывают резервистов и бывших солдат.

"И в результате мы видим, что их эффективность на поле боя во многих случаях очень низкая. Вы сажаете людей в танки... Я смотрел видео, на котором российский танк просто ехал по кругу. Оказалось, что это потому, что водитель не прошел обучение. Он не умел водить танк. Это было не потому, что они баловались в танке", – рассказал чиновник.

По словам представителя Пентагона, у него нет точных данных о потерях россиян, но эти потери "очень значительны".

"И когда вы смотрите на количество людей, которых они потеряли, невозможно поверить, что им не нужно придумывать способы их замены, если они хотят оставаться на уровне с украинцами", – отметил чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По июньской оценке Генштаба Вооруженных сил Украины, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.

По оценке украинской военной разведки, потери России за время полномасштабного вторжения значительные, но не критические, так как мобилизационный ресурс там большой. В РФ избегают официальной мобилизации, так как она по российским законам возможна только в случае войны, объяснял представитель ГУР Вадим Скибицкий.

По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток резервистов для войны, но не хочет начинать открытую мобилизацию. Российские СМИ выяснили, что российские власти отправляют воевать в Украину даже заключенных из колоний.

По данным Генштаба ВСУ на 31 июля, потери оккупантов составляют около 40,8 тыс. военных.

Теги: Россия, США, Пентагон, мобилизация, война России против Украины, российские военные, потери России, российские оккупанты
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