Чиновник Пентагона: Я видел, как российский танк просто ехал по кругу. Оказалось, водитель не умел водить танки

По данным Пентагона, потери россиян в войне против Украины "очень значительны" Фото: EPA

Комментируя сообщения СМИ о скрытой мобилизации в РФ, чиновник отметил, что, хотя президент РФ Владимир Путин внимательно следит за тем, чтобы боевые действия в Украине не называли полномасштабной войной, что законодательно ограничивает возможности мобилизации, Россия находит способы привлечь людей на военную службу.

Как напомнил представитель Пентагона, российские власти предлагают деньги, добиваются заключения контрактов с людьми, которые в противном случае не стали бы воевать, призывают резервистов и бывших солдат.

"И в результате мы видим, что их эффективность на поле боя во многих случаях очень низкая. Вы сажаете людей в танки... Я смотрел видео, на котором российский танк просто ехал по кругу. Оказалось, что это потому, что водитель не прошел обучение. Он не умел водить танк. Это было не потому, что они баловались в танке", – рассказал чиновник.

По словам представителя Пентагона, у него нет точных данных о потерях россиян, но эти потери "очень значительны".

"И когда вы смотрите на количество людей, которых они потеряли, невозможно поверить, что им не нужно придумывать способы их замены, если они хотят оставаться на уровне с украинцами", – отметил чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)