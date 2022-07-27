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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Крымчане, принудительно призванные в армию РФ или "ЛДНР", – жертвы, а не преступники – прокуратура Крыма

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За восемь лет оккупации Крымского полуострова более 34 тыс. крымчан принудительно попали на военную службу в армию РФ
За восемь лет оккупации Крымского полуострова более 34 тыс. крымчан принудительно попали на военную службу в армию РФ
Фото: depositphotos.com

Принудительно призванные в армию РФ или террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" крымчане, не совершившие других преступлений, являются жертвами вооруженного конфликта, а не преступниками. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сказал руководитель прокуратуры АР Крым и Севастополя Игорь Поночовный.

Прокурор рассказал, что за восемь лет оккупации Крымского полуострова более 34 тыс. крымчан принудительно попали на военную службу в армию государства-оккупанта.

По его словам, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупационная армия несет многочисленные потери и требует пополнения человеческого ресурса. Из-за этого тысячи оставшихся на оккупированных территориях украинцев уже попали или находятся под потенциальным риском попасть под принудительную мобилизацию, подчеркнул он.

"Недавнее создание нового мобилизационного центра в оккупированном Крыму может свидетельствовать о скрытой мобилизации на полуострове для потенциального вовлечения крымчан в войну на стороне оккупационной армии. РФ ставит целью отправить украинцев с территории полуострова воевать против своей страны", – добавил Поночовный.

Он обратил внимание, что такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права и являются военным преступлением, не имеющим сроков давности.

По словам Поночовного, в рамках национального законодательства прокуратура автономии квалифицирует такие действия по ст. 438 УК Украины, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.

"Отмечаю, что крымчане, принудительно призванные в ряды армии РФ или других незаконных формирований, являются жертвами вооруженного конфликта, а не преступниками. Следовательно, они не могут и не будут подлежать уголовному преследованию, если не совершили никакого другого преступления во время службы в оккупационной армии", – сказал руководитель прокуратуры АР Крым.

Контекст:

В мае тогдашний омбудсмен Людмила Денисова заявила, что РФ проводит скрытую мобилизацию в оккупированном Крыму.

В начале июля представительство президента Украины в АР Крым сообщило, что оккупационные власти Крыма готовятся к всеобщей мобилизации для участия в войне против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Крым, война, прокуратура, мобилизация, война России против Украины, Игорь Поночовный
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