За сутки ВСУ уничтожили около 160 оккупантов, четыре танка и самолет – Генштаб

РФ в войне против Украины потеряла 1763 танка Фото: EPA

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", – сообщили в Генштабе.

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