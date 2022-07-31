Оккупационные власти Севастополя заявили, что штаб Черноморского флота РФ атаковал беспилотник, есть раненые

Из-за атаки на штаб флота праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены Фото: РаZVожаев / Telegram

"Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", – написал Развожаев.

По его словам, пострадали пять человек – сотрудники штаба. Погибших нет.

Развожаев (который пишет в телеграме свою фамилию как "РаZVожаев") обвинил в атаке "укронацистов".

Все праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены, российский чиновник просит горожан оставаться дома.

Россияне планировали отметить день ВМФ РФ в аннексированном Севастополе "с праздничной программой, но без торжественного парада".