Оккупационные власти Севастополя заявили, что штаб Черноморского флота РФ атаковал беспилотник, есть раненые

"Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", – написал Развожаев.
По его словам, пострадали пять человек – сотрудники штаба. Погибших нет.
Развожаев (который пишет в телеграме свою фамилию как "РаZVожаев") обвинил в атаке "укронацистов".
Все праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены, российский чиновник просит горожан оставаться дома.
Россияне планировали отметить день ВМФ РФ в аннексированном Севастополе "с праздничной программой, но без торжественного парада".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.