Искусственный интеллект нашел на военном кладбище в Севастополе 455 свежих могил – Федоров

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 40 070 российских оккупантов Фото: ЕРА

"Любопытный кейс. Научили искусственный интеллект, который распознает спутниковые снимки, расшифровывать свежие могилы – сколько было и сколько стало. Так нашли недавно в Севастополе 455 могил на военном кладбище. Пусть Россия готовится, потому что мы по всем их кладбищам дадим результат скоро", – подчеркнул министр.

По его словам, система распознавания лиц, которая позволяет идентифицировать российских военных, может допускать ошибки, однако они незначительные.

"Когда находят фотографии в социальных сетях, пишут: 70%, 80%, 90% совпадения. Интересный кейс был, когда мне в Instagram написал человек, волонтер из Кривого Рога. Пишет: "Вот фото, у нас в военном госпитале у бойца провал в памяти, он в каких-то боевых действиях участвовал и ничего не помнит. Можете помочь найти, кто он?" Мы проверили через искусственный интеллект, и оказалось, что это военный из Магнитогорска. Он в нашем госпитале скрывался, притворился, что ничего не помнит, не может говорить. Потом, конечно, его повязали", – рассказал Федоров.